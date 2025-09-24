본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

SG서울보증, 해킹 피해 79건 중 24건 인용…1190만원 보상

최동현기자

입력2025.09.24 08:36

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SGI서울보증이 지난 7월 랜섬웨어 해킹에 따른 피해보상으로 1190만원을 지출한 것으로 알려졌다.


24일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당 의원실이 SGI서울보증으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 22일 기준 SGI서울보증 피해신고센터에 접수된 피해 신고 건은 총 79건, 피해 주장액은 2780만원이다.

피해자들은 대체로 대출 지연에 따른 이사 지연 등 시간적 요인으로 발생한 금액에 대한 피해에 대한 보상을 요구한 것으로 알려졌다. 휴대전화 개통 지연으로 인한 피해도 있었다.


이중 피해 사실이 확인되고 인과관계가 입증된 24건에 대해 1190만원의 피해보상이 이뤄졌다. 30만원의 피해를 주장하는 피해 3건에 대해서도 보상을 검토 중이다.


나머지 52건(피해 주장 금액 총 1560만원) 중 38건은 시스템 정상화 이후 고객이 취하했다. 14건은 기각됐다.

SGI서울보증은 지난 7월 랜섬웨어 해킹으로 나흘간 홈페이지가 먹통이 됐다. 이 여파로 주택담보대출, 전세대출, 휴대전화 할부 개통 등의 보증 업무 처리가 지연됐다.


SGI서울보증 본사 사옥 전경. SGI서울보증

SGI서울보증 본사 사옥 전경. SGI서울보증

AD
원본보기 아이콘




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

국회로 나선 금감원 직원들… "끝까지 쟁의"

새로운 이슈 보기