'상호문화도시' 김포시, 28일 제18회 세계인 큰 잔치 연다

오후 12시부터 6시까지 김포한강중앙공원서 개최

세계로 떠나는 여행 콘셉트…각국의 의상·악기·음식체험부스 마련

인도전통공연·스페인전통춤·중동뮤지컬·미8군 록밴드공연 등 예정

경기 김포시가 오는 28일 제18회 세계인 큰잔치를 연다. 김포시가 주최하고 김포시외국인주민지원센터와 김포시가족센터가 공동 주관으로 추진되는 이번 행사는 자정부터 6시까지 김포한강중앙공원에서 열린다.

올해 세계인 큰잔치는 김포시가 유럽평의회가 지정하는 상호문화도시가 된 첫해에 열리는 행사인 만큼, 특별하게 세계로 떠나는 여행을 콘셉트로 진행된다. 지구촌 곳곳을 체험하는 것처럼 내국인과 다양한 문화적 배경을 가진 이들이 함께 어울려 즐기는 화합의 무대로 만들 예정이다.

이러한 의미 속에 열리는 이번 행사에서는 세계 각국의 전통의상·악기·놀이 체험과 세계 음식, 음료 체험 부스가 마련되며, 버스킹 무대에서는 미얀마 전통춤을 비롯해 태권도 시범, 마술 퍼포먼스 등이 펼쳐진다. 특히 인도의 홀리축제(천연가루 염색)와 에어바운스 체험은 어린이들에게 큰 인기를 끌 것으로 기대된다.

또한 오후 4시부터 시작되는 특설무대 기념식은 방송인 남희석 씨의 사회로 진행되며, 다양한 콘서트가 펼쳐질 예정이다. 1부에서는 ▲인도 전통공연 ▲스페인 전통춤 플라멩코 ▲중동 '알라딘' 뮤지컬 ▲중국 쿵푸팬더 액션 ▲한국 다이나믹 K-POP 댄스공연 등 총 8개팀이 공연한다. 2부에서는 ▲독일인 가수 '로미나' 트로트 공연 ▲미8군 소속 록밴드 'SNCO'의 록음악 공연으로 피날레를 장식한다.

한편 올해 8월 말 기준 김포시 인구수 51만750명 중 등록외국인 수는 2만6129명으로 전체의 5.1%를 차지하고 있고, 이는 지난해 같은 시기에 비해 약 6.3% 증가한 수치다. 김포시는 외국인 주민을 대상으로 다양한 맞춤형 지원 정책을 추진 중이며, 유럽평의회 상호문화도시 지정과 함께 포용과 상생의 글로벌 도시로 발전해 나갈 계획이다.





