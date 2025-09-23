본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

IBK기업은행, 고령고객 비대면 동행창구 서비스 도입

문채석기자

입력2025.09.23 16:00

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

60세 이상 고객 상담원 우선 연결

IBK 기업은행 은 고령 고객 비대면 동행창구 서비스를 도입했다고 23일 밝혔다.


IBK기업은행, 고령고객 비대면 동행창구 서비스 도입
AD
원본보기 아이콘

기업은행이 2017년부터 전국 영업점에서 운영해온 동행창구를 전화 상담 채널까지 확대한 것이다.

기업은행은 이번 서비스를 통해 60세 이상 개인 고객 고객센터 전화 상담 시 고령 고객 전문 상담원을 우선 연결해준다. 상담원은 쉬운 용어를 쓰고 상담 속도를 조절하는 서비스를 제공한다.


지금은 60세 이상 고객 수요가 가장 많은 개인금융 일반상담을 중심으로 운영 중이다. 서비스 운영 현황에 따라 상담 분야 확대를 검토할 계획이다.


기업은행 관계자는 "60세 이상 고객에게 편리하고 배려 있는 상담을 제공하겠다"며 "앞으로도 고령 고객의 금융 접근성을 높이고 금융소비자의 만족과 보호를 위한 서비스를 확대하겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"추석에 시댁 안가요" 며느리 폭탄선언…"대신 같이 가시죠" 반전 "추석에 시댁 안가요" 며느리 폭탄선언…"대신 같... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

'23명 사망' 아리셀 대표 1심 징역 15년…중처법 시행 후 최고 형

새로운 이슈 보기