담양군, 경로의 달 기념 '노인의 날' 행사

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.23 14:22

대덕면 시작으로 11월까지 읍면별 개최
경로효친 정신 되새기며 주민 화합·소통

지난 19일 전남 담양군 대덕면 행복나눔터에서 열린 '노인의 날' 행사에서 정철원 담양군수가 축사를 하고 있다. 담양군 제공

지난 19일 전남 담양군 대덕면 행복나눔터에서 열린 '노인의 날' 행사에서 정철원 담양군수가 축사를 하고 있다. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)은 제29회 경로의 달을 맞아 지난 19일 대덕면 행복나눔터에서 열린 대덕면 노인의 날 행사를 시작으로, 오는 11월까지 관내 12개 읍·면에서 순차적으로 노인의 날 기념행사를 추진한다고 23일 밝혔다.


올해 노인의 날 행사는 지난해 각 마을 단위에서 열리던 방식에서 읍·면 실정에 맞는 날짜를 정해 별도로 진행하는 것으로 변경됐다. 행사는 노인의 날 행사추진위원회, 주민자치위원회, 이장단, 청년회, 여성단체협의회 등 각 읍·면 민간단체가 주관한다. 행사에서는 효행자, 장한 어버이, 모범노인, 선행자, 노인복지 기여자 등에 대한 표창과 함께 어르신들을 위한 공연과 식사가 마련된다.

한편 대덕면 여성단체협의회(회장 홍순덕) 주관으로 지난 19일 열린 첫날 행사에는 주민과 어르신, 각급 기관·사회단체장 등 400여명이 참석했으며, 주민자치 동아리 만덕풍물단의 풍물놀이와 해피줌바팀의 줌바댄스 식전 공연에 이어 표창, 기념사, 축사, 공연, 식사 등으로 진행됐다.


정철원 군수는 축사를 통해 "지금의 어르신들이 있었기에 현재의 풍요와 발전이 가능했다"며 "앞으로도 어르신들의 목소리를 귀담아듣고 행복한 노후를 위해 최선을 다하겠다. 오늘 행사가 작은 위로가 되기를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

