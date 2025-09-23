롯데백 광주점, 아트 콜라보레이션 주류 선물세트 선봬

지하 1층 와인 매장

롯데백화점 광주점은 지하 1층 와인매장에서 추석을 맞아 예술과 주류의 경계를 허문 '아트 콜라보레이션 주류 선물세트'를 선보인다고 23일 밝혔다.

먼저 배우 겸 화가 박기웅과 한국 최초 싱글몰트 위스키 브랜드인 '기원'과의 협업으로 탄생한 한정판 아트 위스키 '기원 X 박기웅 스페셜 리저브' 2종(25만원)을 만나볼 수 있다.

2종의 위스키를 나란히 두면 박기웅 작가의 유화 작품 '온 더 락스'가 완성되는 형태로 디자인된 점이 특징이다. 또한 배우 김희선이 와인 선정과 패키지 디자인에 직접 참여한 '김희선 X 발라드 스페셜 와인'(10만원)도 함께 만나볼 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



