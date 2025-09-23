본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

롯데백 광주점, 아트 콜라보레이션 주류 선물세트 선봬

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.23 13:44

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지하 1층 와인 매장

롯데백화점 광주점은 지하 1층 와인매장에서 추석을 맞아 예술과 주류의 경계를 허문 '아트 콜라보레이션 주류 선물세트'를 선보인다고 23일 밝혔다.

롯데백화점 광주점이 지하1층 와인매장에서 추석을 맞아 예술과 주류의 경계를 허문 '아트 콜라보레이션 주류 선물세트'를 선보인다. 롯데백화점 광주점 제공

롯데백화점 광주점이 지하1층 와인매장에서 추석을 맞아 예술과 주류의 경계를 허문 '아트 콜라보레이션 주류 선물세트'를 선보인다. 롯데백화점 광주점 제공

AD
원본보기 아이콘

먼저 배우 겸 화가 박기웅과 한국 최초 싱글몰트 위스키 브랜드인 '기원'과의 협업으로 탄생한 한정판 아트 위스키 '기원 X 박기웅 스페셜 리저브' 2종(25만원)을 만나볼 수 있다.


2종의 위스키를 나란히 두면 박기웅 작가의 유화 작품 '온 더 락스'가 완성되는 형태로 디자인된 점이 특징이다. 또한 배우 김희선이 와인 선정과 패키지 디자인에 직접 참여한 '김희선 X 발라드 스페셜 와인'(10만원)도 함께 만나볼 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

지난해 '숙박·음식점업' 종사자 첫 감소…"경기 영향 가장 많이 받아"

새로운 이슈 보기