가평군, 급변하는 인구 흐름 맞춘 대응전략 모색

공직자 대상 인구정책 특강

맞춤형 정책 대안 발굴 노력

경기 가평군은 22일 대회의실에서 공직자 50여명을 대상으로 '인구 변화에 따른 인구정책 방향' 교육을 했다. 이번 특강은 경기도와 인구보건복지협회가 공동으로 추진하는 교육의 일환으로 김수연 서울대학교 책임연구원을 강사로 초청해 진행했다.

가평군이 지난 22일 대회의실에서 공직자 50여명을 대상으로 '인구 변화에 따른 인구정책 방향' 교육을 실시하고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 세계·국내 인구변화 동향, 출생·사망·이동 3대 인구요인의 구조적 변화, 시군 유형별 인구 특성 분석 등을 중심으로 이루어졌다. 특히 △혼인·고용·주거가 인구 변화에 미치는 영향 △생애주기 연계형 정책 설계 △민관과의 협력 기반 강화 등 가평군에 적용 가능한 실천 과제가 제시됐다.

김수연 책임연구원은 "이제는 우리가 감당할 수 없을 정도로 인구의 변화가 빠르게 일어나고 있다"면서 "그럼에도 불구하고, 사회에 부정적인 영향을 주는 요인을 줄이려는 노력을 통해 인구정책을 추진해 나가야 한다"고 전했다.

서태원 가평군수는 "인구 문제는 군정 전 분야에 걸친 중요한 사안"이라며 "지속가능한 가평을 만들기 위해 가평형 맞춤 인구정책을 적극 발굴하고 급변하는 인구 흐름에 맞는 정책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>