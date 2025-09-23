공재 윤두서 '세마도' 진본 내달 12일까지 전시

당초 10월31일까지 전시 계획보다 앞당겨

종가 측, 작품보존·전시환경 최우선 결정

진본 공개 종료 후 원본 재현 영인본 선보여

2025 전남국제수묵비엔날레에서 전시중인 공재 윤두서의 '세마도'. 전남도 제공

전남국제수묵비엔날레 사무국은 2025 전남국제수묵비엔날레에서 전시 중인 공재 윤두서의 '세마도'가 내달 12일까지 공개된다고 밝혔다.

'세마도'는 1704년 작으로 비단 위에 수묵으로 그려진 가로 75.5㎝×세로 46㎝의 크기의 족자 형태, 말이 물가에서 세정되는 장면을 간결하면서도 힘이 있는 붓질로 그려낸 작품이다.

조선 후기 수묵화의 세밀성과 자연주의 경향을 잘 보여주는데 특히 말의 근육과 털의 정교한 표현, 여백과 농묵의 대비를 통해 화면 전체에 긴장감과 호흡이 공존한다는 평가를 받고 있다.

이번 전시 일정 조정은 당초 10월 31일보다 앞당겨진 것으로, 해남 윤씨 종가 측에서 작품의 보존과 안전한 전시 환경을 최우선으로 고려한 결정이다.

10월 12일 이후에는 원본을 사진 촬영해 그대로 재현한 영인본을 관람객에게 선보일 예정이다. 작품은 해남 고산윤선도박물관에서 감상할 수 있다.

전남국제수묵비엔날레 사무국은 "오는 10월 12일 마지막 공개일까지 최적의 환경에서 작품을 선보일 것"이라고 말했다.

2025 전남국제수묵비엔날레는 10월31일까지 진행된다. 해남권(고산윤선도박물관, 땅끝순례문학관), 진도권(소전미술관, 남도전통미술관), 목포권(문화예술회관, 실내체육관)에서 수묵의 전통성과 현대성을 아우르는 회화, 설치, 미디어아트 등 20개국 83명의 국내외 작가의 다양한 작품을 만날 수 있다.





