방사선관계종사자 피폭선량, 지난 20년간 63% 감소

1인당 연간 평균 피폭선량, 0.97 mSv → 0.36mSv

방사선사, 의사 등 의료기관 방사선 관계 종사자들의 피폭선량이 지난 20년간 63% 감소한 것으로 나타났다.

질병관리청은 23일 이런 내용의 '2024년도 의료기관 방사선관계종사자의 개인 피폭선량 연보'를 발간했다고 밝혔다.

연보에 따르면 지난해 방사선관계종사자 수는 11만3610명이고, 1인당 연간 평균 피폭선량은 0.36 mSv(밀리시버트)다. 이는 통계자료를 처음 발표한 2004년에 비해 방사선관계종사자 수는 3.4배 증가했으나, 피폭선량은 63% 감소한 수치다.

최근 5년간 현황을 살펴보면 방사선관계종사자 수는 매년 증가해 2020년에 비해 16% 증가했고, 1인당 연간 피폭선량은 10% 감소했다.

지난해 기준 방사선관계종사자 중 방사선사, 의사, 치과의사의 비중이 전체의 74% 이상(8만4469명)이며, 직종별 피폭선량은 방사선사가 0.73 mSv로 가장 높았고, 간호사가 0.13 mSv로 가장 낮았다.

또한 최근 5년간 치과의사, 치과위생사, 기타 직종의 피폭선량은 증가했지만, 의사, 간호사, 간호조무사, 업무보조원의 피폭선량은 소폭 감소했다. 한편 타 직종과 비교해 상대적으로 피폭선량이 높은 방사선사는 같은 기간 15% 이상 감소했다.

방사선은 질병의 진단과 치료에 필요하지만, 불필요한 과다노출은 암 발생 등 심각한 부작용을 발생시킬 수 있으므로 방사선관계종사자는 개인 피폭 선량계 및 방사선 방어 앞치마와 같은 방어기구를 올바르게 착용하는 등의 안전 수칙을 준수해야 한다

임승관 질병관리청장은 "안전한 의료방사선 환경조성은 방사선 관계 종사자의 인식 개선과 안전관리 수칙 준수가 중요하다"며 "질병관리청은 방사선관계종사자의 인식개선을 위한 홍보와 피폭선량 관리 등에 최선을 다하겠다"고 했다.





