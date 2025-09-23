울주군, ‘울주 드론페스티벌’ 개최… 7일 작천정 일대

드론 라이트쇼·체험·공연 등 다채로운 즐길 거리 마련

울산 울주군은 오는 27일 작천정 다목적광장 일대에서 '2025 울주 드론페스티벌'을 개최한다.

이 행사는 불꽃 드론 라이트쇼를 비롯해 드론·로봇 체험, 전시, 공연 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 종합 축제로 진행된다.

공연은 오후 7시 50분부터 가수 자자, 배기성, 김소연이 무대에 오르고 지역 예술공연팀 하실밴드와 뮤직팩토리딜라잇도 함께 참여해 다채로운 무대를 선보인다.

이어 오후 9시부터는 총 1000대의 드론이 수놓는 불꽃 드론 라이트쇼가 작천정 밤하늘을 화려하게 장식한다. 입체적이고 역동적인 드론 연출과 조화로운 음악이 어우러져 관람객들에게 색다른 감동을 선사할 예정이다.

체험·전시 프로그램도 풍성하다. △드론 조종 체험 3종 △로봇 전시(4족보행로봇·로봇화가·휴머노이드로봇) △3D펜 체험 △미니모형드론 3D프린팅 △가죽소품 만들기 △친환경 나무놀이터 △반구천암각화 스크래치 페이퍼와 에코백 컬러링 체험이 마련된다. 또 푸드트럭존과 플리마켓도 함께 운영돼 축제 분위기를 더한다.

울주군의 드론 산업 현황을 소개하는 드론특별자유화구역과 드론실증도시 사업 연계 전시관과 드론기업 홍보관도 운영돼, 방문객들이 첨단 드론 기술을 직접 확인할 수 있도록 했다.

울주군 관계자는 "대한민국 대표 드론 표준도시 울주에서 열리는 이번 드론페스티벌을 통해 첨단 드론 기술과 멋진 드론쇼, 다채로운 체험과 공연을 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.





