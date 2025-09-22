"누군가 때리고 싶어서" 중학생 5명, 초등생 1명 집단폭행…주범은 구속

"누군가를 때리고 싶어서 폭행했다" 진술

초등학생 1명을 집단으로 폭행하고 가혹행위를 한 중학생 5명이 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 최근 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동상해 혐의 등으로 중학생 A양(14)을 구속하고 B군(14) 등 동급생 4명을 불구속 입건했다고 22일 연합뉴스가 보도했다. A양 등은 지난 8일 오후 4시쯤 인천 한 길거리에서 피해자인 초등학생을 집단으로 폭행해 다치게 한 혐의를 받는다.

이들은 경찰 조사에서 "누군가를 때리고 싶어서 폭행했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

사건 직후 SNS에 피해 사실 올라오기도

사건 직후 사회관계망서비스(SNS)에는 '인천 초중등학생 학교폭력 사건'이라는 제목의 글과 사진이 올라왔다. 글 작성자는 "(피해자가) 무슨 잘못을 했다고, 많이 퍼트려 주세요"라면서 피를 흘리는 피해 학생의 사진 등을 첨부했다. 피해 학생이 작성한 것으로 보이는 또 다른 글에는 "'살려달라'고 빌었고 경찰이 온 뒤 응급실에 갔는데 뇌진탕이 될 수도 있다고 한다"는 내용이 담겼다.

경찰은 사건 당일 신고를 받고 피의자 5명을 특정했으며 범행을 주도한 A양의 구속영장을 신청했다. 인천지법은 지난 19일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "소년인 피의자를 구속할 부득이한 사유가 있고 도주할 우려도 있다"며 A양의 영장을 발부했다.

경찰은 A양 등을 상대로 구체적인 사건 경위를 추가로 조사한 뒤 조만간 검찰에 송치할 예정이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



