본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

"누군가 때리고 싶어서" 중학생 5명, 초등생 1명 집단폭행…주범은 구속

김현정기자

입력2025.09.22 18:48

수정2025.09.22 18:51

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"누군가를 때리고 싶어서 폭행했다" 진술

초등학생 1명을 집단으로 폭행하고 가혹행위를 한 중학생 5명이 경찰에 붙잡혔다.


경찰은 최근 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동상해 혐의 등으로 중학생 A양(14)을 구속하고 B군(14) 등 동급생 4명을 불구속 입건했다고 22일 연합뉴스가 보도했다. A양 등은 지난 8일 오후 4시쯤 인천 한 길거리에서 피해자인 초등학생을 집단으로 폭행해 다치게 한 혐의를 받는다.

"누군가 때리고 싶어서" 중학생 5명, 초등생 1명 집단폭행…주범은 구속
AD
원본보기 아이콘

이들은 경찰 조사에서 "누군가를 때리고 싶어서 폭행했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

사건 직후 SNS에 피해 사실 올라오기도

사건 직후 사회관계망서비스(SNS)에는 '인천 초중등학생 학교폭력 사건'이라는 제목의 글과 사진이 올라왔다. 글 작성자는 "(피해자가) 무슨 잘못을 했다고, 많이 퍼트려 주세요"라면서 피를 흘리는 피해 학생의 사진 등을 첨부했다. 피해 학생이 작성한 것으로 보이는 또 다른 글에는 "'살려달라'고 빌었고 경찰이 온 뒤 응급실에 갔는데 뇌진탕이 될 수도 있다고 한다"는 내용이 담겼다.


경찰은 사건 당일 신고를 받고 피의자 5명을 특정했으며 범행을 주도한 A양의 구속영장을 신청했다. 인천지법은 지난 19일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "소년인 피의자를 구속할 부득이한 사유가 있고 도주할 우려도 있다"며 A양의 영장을 발부했다.


경찰은 A양 등을 상대로 구체적인 사건 경위를 추가로 조사한 뒤 조만간 검찰에 송치할 예정이다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가 전략 안써, 프리미엄으로" '300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기