충남 서천 해양바이오 산업화지원센터 개관



장항산단에 347억 투입, 연구·시생산 시설 완비…글로벌 해양바이오 클러스터 본격 가동



충남 서천군 장항국가생태산업단지에 '해양바이오 산업화지원센터'가 문을 열고 본격 가동에 들어갔다.

50년 전 비철금속 제련의 핵심 거점이었던 장항이 이제는 해양바이오 산업을 앞세워 고부가가치 미래 성장도시로 도약한다.

도는 22일 김태흠 지사 등이 참석한 가운데 장항 국가생태산업단지에서 해양바이옹 산업화지원센터 개관식을 개최했다.

도에 따르면 센터는 도비 등 347억 원을 들여 지상 3층·지하 1층, 연면적 6199.7㎡ 규모로 건립됐으며, 연구동과 시생산동으로 구성됐다.

연구동에는 미세조류·미생물 배양실, 유전체 분석실, 기업 입주공간 등이, 시생산동에는 건강기능식품 시생산 시설이 마련됐다.

또 광생물 반응기, 단백질 분리정제 시스템 등 114종 498대 장비를 갖췄다.

센터는 기업 창업 지원, 시제품 제작, 입주 공간 제공, 인력 양성, 산학연 공동 연구개발, 마케팅 지원 등 산업화 전주기 지원 기능을 수행하며, 현재 3개 기업이 입주해 기술 및 제품 개발을 진행 중이다.

김태흠 지사는 "서천을 해양바이오 거점 도시로 육성하기 위해 연구개발, 산업화, 인재 양성에 집중하겠다"며 "지식산업센터·인증지원센터·대량생산 플랜트 신설과 폴리텍대 서천캠퍼스 건립도 추진 중"이라고 밝혔다.

도는 오는 2028년까지 총 2168억 원을 투입, 해양바이오 뱅크·산업화지원센터에 이어 블루카본 실증연구센터, 인증지원센터 등 7개 기관을 추가로 구축해 서해권역 해양바이오 클러스터를 완성할 계획이다.





