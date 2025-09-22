본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충남 서천 해양바이오 산업화지원센터 개관

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.22 15:57

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


장항산단에 347억 투입, 연구·시생산 시설 완비…글로벌 해양바이오 클러스터 본격 가동

충남 서천 해양바이오 산업화지원센터 개관
AD
원본보기 아이콘

충남 서천군 장항국가생태산업단지에 '해양바이오 산업화지원센터'가 문을 열고 본격 가동에 들어갔다.


50년 전 비철금속 제련의 핵심 거점이었던 장항이 이제는 해양바이오 산업을 앞세워 고부가가치 미래 성장도시로 도약한다.

도는 22일 김태흠 지사 등이 참석한 가운데 장항 국가생태산업단지에서 해양바이옹 산업화지원센터 개관식을 개최했다.


도에 따르면 센터는 도비 등 347억 원을 들여 지상 3층·지하 1층, 연면적 6199.7㎡ 규모로 건립됐으며, 연구동과 시생산동으로 구성됐다.


연구동에는 미세조류·미생물 배양실, 유전체 분석실, 기업 입주공간 등이, 시생산동에는 건강기능식품 시생산 시설이 마련됐다.

또 광생물 반응기, 단백질 분리정제 시스템 등 114종 498대 장비를 갖췄다.

충남 서천 해양바이오 산업화지원센터 개관 원본보기 아이콘

센터는 기업 창업 지원, 시제품 제작, 입주 공간 제공, 인력 양성, 산학연 공동 연구개발, 마케팅 지원 등 산업화 전주기 지원 기능을 수행하며, 현재 3개 기업이 입주해 기술 및 제품 개발을 진행 중이다.


김태흠 지사는 "서천을 해양바이오 거점 도시로 육성하기 위해 연구개발, 산업화, 인재 양성에 집중하겠다"며 "지식산업센터·인증지원센터·대량생산 플랜트 신설과 폴리텍대 서천캠퍼스 건립도 추진 중"이라고 밝혔다.

충남 서천 해양바이오 산업화지원센터 개관 원본보기 아이콘

도는 오는 2028년까지 총 2168억 원을 투입, 해양바이오 뱅크·산업화지원센터에 이어 블루카본 실증연구센터, 인증지원센터 등 7개 기관을 추가로 구축해 서해권역 해양바이오 클러스터를 완성할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기