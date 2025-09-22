김태흠 지사 "금강하구 해수유통, 정부가 직접 나서야"

국정과제 채택 긍정 평가…"전북 우려는 중앙이 중재해야"

김태흠 충남지사 AD 원본보기 아이콘

충남도가 염원해온 금강하구 해수유통 문제가 새 정부 국정과제로 채택되면서 본격적인 해결의 실마리가 보이고 있다.

김태흠 지사는 22일 "전북과 충남의 갈등 차원을 넘어 중앙 정부가 직접 나서야 한다"며 정부 차원의 적극적인 조율을 촉구했다.

김 지사는 이날 서천군을 방문해 가진 언론인 간담회에서 "이재명 정부 들어 금강하구 해수유통이 국정 과제로 채택됐다. 하루아침에 해결되긴 어렵지만 중요한 계기가 마련됐다"며 "충남은 해수유통을 바라는 입장이지만 전북은 농업·공업용수 문제로 반대해 왔다. 정부가 이를 국정 과제로 다룬 점은 매우 긍정적"이라고 평가했다.

이어 "충남이 적극적으로 중앙 정부를 압박해 전북이 염려하는 농업·공업용수 문제를 정부가 중재하고 해결한다면 실타래가 풀릴 것"이라며 "중앙 정부의 결단이 필요하다"고 강조했다.

김 지사는 최근 김관영 전북지사와 종편 프로그램에 동반 출연한 사실을 언급하며 "전북과 충남이 해결할 수 있는 사안이 아니다. 중앙이 용수 문제 해결책을 제시해야 비로소 해수유통 논의가 진전될 것"이라고 목소리를 높였다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>