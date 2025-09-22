'관세 파고' 넘자…코트라, 현장밀착형 지원체계 가동

'관세 대응 119 플러스' 기업 지원 신규 서비스

산업부·코트라·유관기관까지 범정부 협업체계

정부·기관·기업 등이 미국 관세 문제를 돌파하기 위해 공동 대응에 나선다.

산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 미국 관세 조치에 종합 대응하기 위한 '현장밀착형 지원체계'를 가동한다고 22일 밝혔다. 이날 서울 서초구 코트라 본사에서 열린 '철강 파생상품 기업 지원 간담회' '관세대응 설명회' '일대일 맞춤형 관세 상담회' 등은 미국의 관세 정책으로 어려움을 겪는 철강 파생상품 업계의 애로를 청취하고 범정부 차원의 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

김정관 산업부 장관은 해당 업계 중소·중견기업 8곳을 만나 직접 의견을 청취했다. 기업들은 ▲고율관세 부담 ▲국내외 공장 생산 및 소싱 품목의 가격 경쟁력 저하 ▲미국 거래선의 관세 분담 요구 등 구체적인 사례들을 언급하며 대책을 논의했다. 강경성 코트라 사장 등도 동석해 머리를 맞댔다.

코트라는 이 자리에서 대응력을 한층 끌어올린 '관세 대응 119 플러스'를 발표했다. 기존에 산업부와 코트라가 운영해온 상담 창구를 유관기관이 함께 참여하는 범정부 협업 체계로 격상한 것이다.

아울러 ▲수출기업 관세 애로 의견서 미 관계 당국 제출 지원 ▲'美 관세청 사전심사제도(CBP E-ruling)' 신청 컨설팅 ▲미국 세관의 사후 검증 요구자료 대응 ▲철강 함량 가치 산출 지원 등 신규 지원 서비스가 추가 포함됐다. 기업의 건의사항을 정책에 반영하는 제도 개선 체계도 마련한다.

김정관 장관은 "정부 정책을 기업이 쉽게 이해하고 체감할 수 있는 게 무엇보다 중요하다"며 "오늘 나온 목소리를 정책에 반영해 거센 관세 파고를 넘어설 수 있도록 총력 지원하겠다"고 했다.

강경성 코트라 사장은 "코트라는 유관기관과 협업해 기업의 목소리를 정부에 전달하고, 정책에 제대로 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "수출 현장의 애로사항을 듣고 해결하는 파수꾼 역할에 더해, 우리 기업이 글로벌 시장을 향해 뻗어나가기 위한 든든한 디딤돌이 되겠다"고 강조했다.





