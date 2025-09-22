본문 바로가기
[특징주]대화제약, 알츠하이머형 치매 치료제 中 허가 소식에 강세

장효원기자

입력2025.09.22 14:00

[특징주]대화제약, 알츠하이머형 치매 치료제 中 허가 소식에 강세
대화제약 이 강세다. 알츠하이머형 치매 치료제가 중국 허가를 받았다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


22일 오후 2시 기준 대화제약은 전일 대비 18.61% 상승한 1만7090원에 거래되고 있다.

이날 대화제약은 합자회사 JHK Biopharm(중국 상하이 소재, 대화제약 지분 25%)을 통해 알츠하이머형 치매 치료제 Rivamensa Patch(성분명 리바스티그민) 중국 허가를 받았다고 밝혔다.


이번 승인은 국내 제약사 전신용 TDDS(Transdermal Drug Delivery System) 패치 제품의 중국 첫 허가 사례다.


중국 내 치매 환자 수는 1000만명 이상으로 추정되며 2050년에는 4000만명 이상으로 증가할 것으로 전망된다. 이에 알츠하이머형 및 기타 치매 치료제에 대한 수요는 지속 확대될 전망이다. Rivamensa Patch는 패치 제형의 복용 편의성, 피부 자극 최소화, 접착력 개선을 통한 약액 누출 방지 등의 특장점을 갖고 있다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

