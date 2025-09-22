[특징주]대화제약, 알츠하이머형 치매 치료제 中 허가 소식에 강세

대화제약 대화제약 067080 | 코스닥 증권정보 현재가 17,940 전일대비 3,540 등락률 +24.58% 거래량 6,476,564 전일가 14,400 2025.09.22 14:00 기준 관련기사 [특징주]대화제약, '리포락셀' 중국 진출 초읽기…"2조 시장 공략 가속"[특징주]대화제약, '경구용 항암제' 파클리탁셀 주사제와 생존기간 차이 없음 입증↑[특징주]대화제약, '경구용 항암제' 중국 수출 소식에 이틀째 강세 전 종목 시세 보기 close 이 강세다. 알츠하이머형 치매 치료제가 중국 허가를 받았다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

22일 오후 2시 기준 대화제약은 전일 대비 18.61% 상승한 1만7090원에 거래되고 있다.

이날 대화제약은 합자회사 JHK Biopharm(중국 상하이 소재, 대화제약 지분 25%)을 통해 알츠하이머형 치매 치료제 Rivamensa Patch(성분명 리바스티그민) 중국 허가를 받았다고 밝혔다.

이번 승인은 국내 제약사 전신용 TDDS(Transdermal Drug Delivery System) 패치 제품의 중국 첫 허가 사례다.

중국 내 치매 환자 수는 1000만명 이상으로 추정되며 2050년에는 4000만명 이상으로 증가할 것으로 전망된다. 이에 알츠하이머형 및 기타 치매 치료제에 대한 수요는 지속 확대될 전망이다. Rivamensa Patch는 패치 제형의 복용 편의성, 피부 자극 최소화, 접착력 개선을 통한 약액 누출 방지 등의 특장점을 갖고 있다.





