아파트 단지서 귀가하는 초등생 데려 가려한 60대 체포

이경호기자

입력2025.09.22 10:21

아파트 단지서 귀가하는 초등생 데려 가려한 60대 체포
아파트 단지 내에서 귀가하는 초등학생을 끌고 가려 한 60대가 경찰에 붙잡혔다.


경기 안산상록경찰서는 미성년자 약취유인 미수 혐의로 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 22일 밝혔다. A씨는 21일 오후 6시 5분께 안산시 상록구 한 아파트 단지 내에서 집에 가던 초등학교 5학년 B군의 팔을 잡아당기며 "함께 가자"고 한 혐의를 받는다.

이를 목격한 주민들이 A씨를 저지하면서 B군은 귀가한 것으로 파악됐다. A씨는 집에 돌아온 아들의 말을 들은 아버지가 경찰에 신고하면서 1시간여 만에 주거지에서 긴급체포 됐다.


A씨는 조사에서 "아이가 예뻐서 그랬다. 술에 취해 잘 기억나지 않는다"고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 조만간 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
