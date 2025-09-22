본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

가족 소비쿠폰에 용돈까지 보탠 아들…어려운 이웃에 컵라면 480개 기부

이경호기자

입력2025.09.22 09:16

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한적십자사 서울지사에 온정 답지
소비쿠폰 모아 라면을 들고 찾아온 가족
"생수라도 보냅니다" 전화 후 택배 발송

가족의 소비쿠폰을 모아 라면을 기부한 이동현군(가운데)과 이상협 씨(이동현군 부), 적십자 봉사원들이 기념촬영하고 있다. 대한적십자사 서울지사

가족의 소비쿠폰을 모아 라면을 기부한 이동현군(가운데)과 이상협 씨(이동현군 부), 적십자 봉사원들이 기념촬영하고 있다. 대한적십자사 서울지사

AD
원본보기 아이콘

서울 성동구에 거주하고 있는 이동현군은 가족의 소비쿠폰을 모아 컵라면 480개를 구입해 지난 18일 대한적십자사 서울지사를 방문했다. 세 가족 구성원이 사용하지 않고 있던 1차 민생회복지원금을 취약계층 지원을 위해 사용하기로 결정한 것이다.


동현군은 이번 나눔활동을 위해 본인의 용돈까지 보탰다. 적십자사 서울지사는 이동현군 가족이 전달한 기부물품을 평소 결연을 맺고 정기적으로 밑반찬과 구호품 등을 전달하는 복지 사각지대 이웃 80세대에 6박스씩 전달했다. 동현군의 아버지 이상협 씨는 "아들이 좋은 모습들을 배웠으면 좋겠다"며, "작지만 그래도 필요한 곳에 기쁘게 전달되길 바란다"고 말했다.

소비쿠폰을 통한 나눔은 또 있었다. 지난 8월 서울지사 사무실에 전화를 한 남성은 "날씨가 너무 더워서 소비쿠폰으로 구입한 생수라도 보냅니다"고 말하곤 전화를 끊었다. 며칠 뒤 사무실로 2ℓ 생수 100개가 배달됐다. 적십자사 서울지사는 기부받은 생수를 취약계층에 밑반찬을 만들어 전달하는 결연사업에 보태어 사용했다.


윤종옥 적십자사 서울지사 나눔기획팀장은 "크기와 방법에 상관없이 정성을 모아 전해주시는 시민분들께 진심으로 감사드린다"며 "보내주시는 소중한 마음들을 꼭 필요한 곳에 올곧게 전달할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기