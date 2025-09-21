본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기소방, 화장품 제조공장 1658곳 '위험물 안전관리 실태조사'

이영규기자

입력2025.09.21 13:21

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 이달 22일부터 내년 2월 말까지 '화장품 제조업 공장 위험물 안전관리 특별 실태검사'를 벌인다.


이번 검사는 최근 잇따라 발생한 화장품 공장 내 위험물 사고에 따른 조치다.

점검 대상은 도내 1658개 화장품 제조업 공장으로 사전 통보 후 2인 1조 검사반이 직접 현장을 방문해 점검하게 된다.


경기도소방재난본부가 이달 22일부터 내년 2월말까지 '화장품 제조업 공장 위험물 안전관리 특별 실태검사'를 벌인다. 경기도소방재난본부 제공

경기도소방재난본부가 이달 22일부터 내년 2월말까지 '화장품 제조업 공장 위험물 안전관리 특별 실태검사'를 벌인다. 경기도소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

주요 점검 사항은 최근 사고 사례에서 드러난 위험 요인을 중심으로 ▲무허가 위험물 취급 ▲실험실 안전관리 ▲폐기물 처리 현황 ▲소화설비의 적정성 등이다.


도 소방재난본부는 위반 사항에 대해서는 입건, 과태료, 행정명령 등 법적 조치를 취할 계획이다. 아울러 현장 안전 교육을 실시해 사업장 스스로의 안전관리 능력도 강화한다.

김재병 도 소방재난본부장은 "위험물 관리는 한순간의 방심도 허용하지 않는다"며 "이번 특별 검사를 통해 화장품 제조업 공장의 안전 문화를 확립하고, 유사 사고 재발을 막는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울에 있는 대학 안 갈래요"…지방대 수시 지원자 대폭 증가한 이유 "서울에 있는 대학 안 갈래요"…지방대 수시 지원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"어쩐지 배 안 차더라" 양 줄이고 가슴살 섞고…꼼수로 가격 인상한 교촌

"2차 소비쿠폰 10만원 챙기세요"… 22일 9시부터

이승기 성북동 주택, 시세 100억 넘어… 5년만에 50억 올랐다

"중국서 성형하면 얼굴이 판다 된다?"…부작용 속출 논란

'경제성 없다'던 대왕고래 프로젝트, 외국 자본 참여로 새 국면

"추석 연휴? 길어서 더 무서워요"…71만원 지출 앞에 지갑은 '비명'

"작년 8월 금리 동결, '실기' 아니다"…한은, 분석 보고서 나왔다

새로운 이슈 보기