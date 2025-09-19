본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

서울문화재단 예술교육사업 '서울시민예술학교' 참가자 모집

박병희기자

입력2025.09.19 18:31

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울문화재단이 운영하는 예술교육사업 '서울시민예술학교'가 가을시즌 교육 참가자를 모집한다.


올 가을시즌은 4개 센터(양천·용산·강북·은평)에서 총 41개, 169회차 프로그램을 운영하며, 3000명 이상 모집한다. 서울문화재단은 문학·시각·음악·연극·무용 등 다양한 장르에서 전문 예술가와 직접 만나고 체험하는 몰입형 예술교육을 제공하겠다고 밝혔다.

서울문화예술교육센터 양천의_'춤추는 예술의 세계' 프로그램 [사진 제공= 서울문화재단]

서울문화예술교육센터 양천의_'춤추는 예술의 세계' 프로그램 [사진 제공= 서울문화재단]

AD
원본보기 아이콘

최근 개관한 서울문화예술교육센터 은평에서도 처음 교육이 이뤄진다. ▲은평센터는 무용·연극·음악이 유기적으로 어우러진 융합 프로그램 '몸으로 예술놀이'와 '가족과 함께하는 이토록 무르익은 기적' ▲양천센터는 시대별 혹은 동시대 예술을 탐구하는 '우리가 궁금했던 예술' ▲용산센터는 김현·김금희·박준 작가와 함께하는 '힐링북콘서트' ▲강북센터는 '솔샘고전클럽'을 통해 사뮈엘 베케트의 '고도를 기다리며'를 분석하고 배우의 실연을 선보인다.

서울문화재단 송형종 대표이사는 "서울시민예술학교는 시민 누구나 예술적 취향을 발견하고 일상의 행복을 확장할 수 있는 곳"이라며 "앞으로도 예술이 일상의 활력이 될 수 있도록 다채로운 프로그램을 이어가겠다"고 밝혔다.


서울시민예술학교 10월 프로그램 오는 22일 오전 10시부터, 11월 프로그램은 10월20일부터 서울시민예술학교 누리집에서 신청할 수 있다. 프로그램 관련 문의는 각 센터 대표번호를 통해 안내받을 수 있다.

서울문화재단 예술교육사업 '서울시민예술학교' 참가자 모집 원본보기 아이콘




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

"감기 아닐지도…" 10월부터 유행하는 '이 감염병'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

"출근길 첫 차가 11시라고?"…'오세훈표' 한강버스 엇갈린 반응

與 만난 MBK, 매수자 결정 때까지 홈플러스 폐점 않기로

새로운 이슈 보기