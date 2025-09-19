서울문화재단 예술교육사업 '서울시민예술학교' 참가자 모집

서울문화재단이 운영하는 예술교육사업 '서울시민예술학교'가 가을시즌 교육 참가자를 모집한다.

올 가을시즌은 4개 센터(양천·용산·강북·은평)에서 총 41개, 169회차 프로그램을 운영하며, 3000명 이상 모집한다. 서울문화재단은 문학·시각·음악·연극·무용 등 다양한 장르에서 전문 예술가와 직접 만나고 체험하는 몰입형 예술교육을 제공하겠다고 밝혔다.

서울문화예술교육센터 양천의_'춤추는 예술의 세계' 프로그램 [사진 제공= 서울문화재단]

최근 개관한 서울문화예술교육센터 은평에서도 처음 교육이 이뤄진다. ▲은평센터는 무용·연극·음악이 유기적으로 어우러진 융합 프로그램 '몸으로 예술놀이'와 '가족과 함께하는 이토록 무르익은 기적' ▲양천센터는 시대별 혹은 동시대 예술을 탐구하는 '우리가 궁금했던 예술' ▲용산센터는 김현·김금희·박준 작가와 함께하는 '힐링북콘서트' ▲강북센터는 '솔샘고전클럽'을 통해 사뮈엘 베케트의 '고도를 기다리며'를 분석하고 배우의 실연을 선보인다.

서울문화재단 송형종 대표이사는 "서울시민예술학교는 시민 누구나 예술적 취향을 발견하고 일상의 행복을 확장할 수 있는 곳"이라며 "앞으로도 예술이 일상의 활력이 될 수 있도록 다채로운 프로그램을 이어가겠다"고 밝혔다.

서울시민예술학교 10월 프로그램 오는 22일 오전 10시부터, 11월 프로그램은 10월20일부터 서울시민예술학교 누리집에서 신청할 수 있다. 프로그램 관련 문의는 각 센터 대표번호를 통해 안내받을 수 있다.





박병희 기자



