여수시, 독감·코로나19 '무료 예방접종' 실시

여수시는 오는 22일부터 내년 4월 30일까지 독감과 코로나19 예방접종을 무료로 실시한다. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 여수시는 오는 22일부터 내년 4월 30일까지 독감(인플루엔자)과 코로나19 예방접종을 무료로 실시한다고 19일 밝혔다.

독감 무료 예방접종 대상은 어린이(생후 6개월~13세), 임신부, 65세 이상 어르신, 취약계층으로, 대상자별 접종 시작일은 ▲오는 22일 어린이(2회 접종자) ▲29일 어린이(1회 접종자) 및 임신부 ▲10월 15일 65세 이상 어르신 ▲10월 20일 취약계층(14~64세 기초생활수급자·심한 장애인, 64세 이하 국가유공자)이다.

코로나19 무료 예방접종은 오는 10월 15일부터 시작되며, 접종 대상은 ▲65세 이상 어르신 ▲면역저하자 ▲감염취약시설 입원·입소자다. 특히 65세 이상 어르신은 독감과 코로나19 동시 접종도 가능하다.

예방접종 지정의료기관은 예방접종도우미 누리집 또는 여수시 누리집에서 확인할 수 있으며, 주소지와 관계없이 전국 지정의료기관 어디서나 무료로 접종할 수 있다. 다만, 취약계층 대상 독감 접종은 여수시 관내 보건소에서만 가능하다.

여수시보건소와 중부보건지소는 10월 한 달간 65세 이상 어르신과 취약계층을 대상으로 사전예약제를 운영한다. 예약은 오는 29일 오전 9시부터 선착순 전화로 가능하며, 예약자 접종 기간은 10월 20~31일이다.

사전예약제를 운영하는 10월에는 예약자만 접종할 수 있으며, 11월부터는 예약 없이도 접종 가능하다. 단, 보건소 운영일을 사전 확인 후 방문해야 한다.

시 관계자는 "이번 무료 예방접종이 시민들의 건강을 지키고 감염병 확산을 예방하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "시민 여러분께서는 접종 일정을 미리 확인해 기간 내 꼭 접종을 완료해 달라"고 당부했다.





