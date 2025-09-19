본문 바로가기
윤상현 콜마 부회장, 父와 갈등에 "임시주총 전 해결 노력"

박재현기자

입력2025.09.19 14:16

경영권 갈등 후 첫 공식행사
콜마비앤에이치 임시주총 26일 열려

윤상현 콜마홀딩스 부회장이 콜마그룹 오너가 갈등에 대해 "임시주주총회 전 해결하려 노력하고 있다"고 19일 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

윤 부회장은 이날 서울 코엑스에서 열린 '아마존 뷰티 인 서울 2025' 행사에서 취재진과 만나 이같이 말했다. 그는 아버지인 윤동한 회장과의 관계에 대해서는 "(아버지와는) 계속 연락하고 있다"며 "아버지와 아들과의 얘기"라고 말을 아꼈다.


이어 그는 "기본 방향은 주주가치 우선이고, 주주가치를 높이려면 기업가치가 중요하다"며 " 콜마에 와서 처음부터 일관되게 진행해 왔던 것이고, 앞으로도 그런 부분은 변함없을 것"이라고 덧붙였다.

콜마그룹 오너가 갈등은 그룹의 건강기능식품 자회사 콜마비앤에이치 의 신규 사내이사를 선임하는 과정에서 불거졌다. 갈등 상황의 분기점은 오는 26일 콜마비앤에이치 임시주주총회가 될 것으로 보인다. 임시주총에서는 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 사내 이사 선임 안건이 다뤄질 예정이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
