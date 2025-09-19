윤상현 콜마 부회장, 父와 갈등에 "임시주총 전 해결 노력"

경영권 갈등 후 첫 공식행사

콜마비앤에이치 임시주총 26일 열려

윤상현 콜마홀딩스 부회장이 콜마그룹 오너가 갈등에 대해 "임시주주총회 전 해결하려 노력하고 있다"고 19일 밝혔다.

윤 부회장은 이날 서울 코엑스에서 열린 '아마존 뷰티 인 서울 2025' 행사에서 취재진과 만나 이같이 말했다. 그는 아버지인 윤동한 회장과의 관계에 대해서는 "(아버지와는) 계속 연락하고 있다"며 "아버지와 아들과의 얘기"라고 말을 아꼈다.

이어 그는 "기본 방향은 주주가치 우선이고, 주주가치를 높이려면 기업가치가 중요하다"며 " 콜마에 와서 처음부터 일관되게 진행해 왔던 것이고, 앞으로도 그런 부분은 변함없을 것"이라고 덧붙였다.

콜마그룹 오너가 갈등은 그룹의 건강기능식품 자회사 콜마비앤에이치의 신규 사내이사를 선임하는 과정에서 불거졌다. 갈등 상황의 분기점은 오는 26일 콜마비앤에이치 임시주주총회가 될 것으로 보인다. 임시주총에서는 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 사내 이사 선임 안건이 다뤄질 예정이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



