GH, 31개 시군 보상실무 담당자 '워크숍' 개최

이영규기자

입력2025.09.19 13:54

경기주택도시공사(GH)가 19일 한국감정평가사협회(KAPA)와 공동으로 수원 광교 GH 본사에서 '2025년 보상실무워크숍'을 개최했다.


이날 행사에는 도내 31개 시·군 및 기초지자체 도시개발공사 보상 담당자 100여명이 참석했다.

두 기관은 2023년 협약 체결 후 매년 워크숍을 정례 개최하고 있다.


경기주택도시공사(GH)가 19일 한국감정평가사협회(KAPA)와 공동으로 수원 광교 GH 본사에서 '2025년 보상실무워크숍'을 개최했다. 경기주택도시공사 제공

올해 워크숍은 지난해 참가자들의 피드백을 반영해 보다 집중도 높은 교육 환경을 조성하기 위해 계단식 강의장에서 진행됐다.


특히 정부의 '9·7 부동산 대책'에서 강조된 신속한 보상 추진에 맞춰 감정평가사와 중앙토지수용위원회 실무자를 강사로 초빙해 기본조사부터 수용재결까지 보상 전 과정에 대한 전문지식과 현장 경험을 전하는 실무 중심 교육으로 강의가 이뤄졌다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

