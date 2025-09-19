세계적으로 드문 자연임신 '오둥이'…1년 만에 분만 의사 재회

작년 9월 20일 태어난 다섯쌍둥이 남매, 정기검진 위해 병원 방문

오둥이 가족과 산부인과 홍수빈 교수. 서울성모병원 AD 원본보기 아이콘

지난해 태어난 다섯쌍둥이가 1년만에 건강한 모습으로 분만 의사와 재회했다. 미숙아로 세상에 나오자마자 2개의 신생아 중환자실에 나눠 입원했었던 다섯 오누이 모두와 분만을 담당했던 주치의가 1년여 만에 처음 만나게 된 자리다.

19일 가톨릭대 서울성모병원에 따르면 지난해 9월 20일 이 병원에서 태어난 다섯쌍둥이 새힘·새찬·새강·새별·새봄이 최근 정기검진을 위해 병원을 찾아 이들의 분만을 책임졌던 산부인과 홍수빈 교수와 만났다. 출생 직후 한동안 신생아 중환자실 생활을 했던 다섯쌍둥이가 건강한 모습의 '완전체'로 한꺼번에 병원을 다시 찾은 것은 이번이 처음이라고 병원은 전했다.

다섯 아기와 함께 외출하기는 쉬운 일이 아니어서 부모와 조부모까지 어른 4명이 총출동했다. 사공혜란씨(31)와 김준영씨(32) 부부 사이에 태어난 이들 오남매는 전 세계적으로도 드문 자연임신 다섯쌍둥이였다.

'팡팡이'라고 지었던 태명이 5명의 파워레인저를 본따 '팡팡 레인저'였던 오둥이는 아들인 첫째 새힘, 둘째 새찬, 셋째 새강은 800~900g, 딸인 넷째 새별, 막내 새봄은 700g대인 체중으로 일반적인 신생아 몸무게 기준(3㎏ 내외)에 훨씬 못 미쳐 인큐베이터에서 치료가 필요했다. 오둥이 부모는 하루도 거르지 않고 면회를 위해 신생아 중환자실을 찾았고, 엄마는 출산 후 몸조리도 다 하지 못했지만, 매일 모유를 얼려 전달했다.

정기 진찰을 위해 소아청소년과 윤영아 교수를 찾은 오둥이 가족. 서울성모병원 원본보기 아이콘

엄마 아빠의 사랑과 의료진의 최선을 다한 치료 덕분에 올해 1월 남아들이 먼저 퇴원을 했고, 장 천공으로 수술까지 했었던 막내 새봄까지 집에 갈 수 있었다. 다섯 명 중 736g의 가장 작은 몸무게로 태어났던 넷째 새별은 후두 연화증으로 호흡 보조가 필요하여 입원 생활이 길어졌지만, 3월에 퇴원하여 6개월만에 5남매가 한 집에 완전체로 모일 수 있었다.

다섯쌍둥이 분만은 처음이라 과연 잘할 수 있을까 걱정이 많았다는 산부인과 홍수빈 교수는 "이른둥이 아이들의 울음소리는 크지 않은데, 다섯쌍둥이도 모두 작게 소리를 냈었고, 목소리가 들릴 때마다 안도하고 경이롭다는 생각이 들었다"며 분만 당시의 소감을 전했다. 이어 "최근 증가하는 고위험·다태아 임신 산모들께서 우리나라의 높은 신생아 치료 역량을 믿고 꾸준히 산전 진료를 잘 받으시기를 바라며, 또한 건강히 자라고 있는 오둥이를 보시면서 용기를 얻으면 좋겠다"고 덧붙였다.

오둥이 주치의 신생아 중환자실장 윤영아 교수(소아청소년과)는 "살얼음판을 걷듯 긴장한 채 돌봤던 아이들이 건강하게 엄마 아빠 품에 돌아가, 첫째 새힘이는 8㎏가 될 정도로 많이 자랐다"며 "앞으로도 재활의학과 등 관련 의료진과 협진으로 정기적인 발달검사를 지속적으로 진행해 많은 분들에게 희망이 되었던 오둥이들이 건강하게 성장할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



