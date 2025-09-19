본문 바로가기
대전시, 차기 시 제1금고 '하나은행' 선정

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.19 10:15

제2금고 농협은행

2026~2029년까지 운영

대전광역시 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 2026년부터 2029년까지 4년간 시 금고를 운영할 금융기관으로 제1 금고에 하나은행, 제2 금고에 농협은행을 선정했다.


금고지정심의위원회는 18일 외부·내부 신용도와 재무구조 안정성, 예·대출 금리 등 6개 항목을 종합평가해 고득점순으로 결정했으며, 9월 중 시 공보와 홈페이지에 지정 결과를 공고하고 10월 중 약정을 체결한다.

선정된 금고의 연간 예산 관리 규모는 2025년 본예산 기준 제1금고는 일반회계와 11개 특별회계, 5개 기금 등 약 6조 6393억 원, 제2금고는 6개 특별회계와 14개 기금 등 약 7618억 원을 관리한다.


시는 금고 운영 과정에서 시민 편의성 제고와 지역사회 발전 기여를 최우선 가치로 삼고, 안정적인 자금 관리와 합리적인 금리 혜택 제공을 통해 재정 효율성을 높일 방침이다.


앞서 대전시는 시 금고 약정기간 만료(올해 말)에 따라 7월 25일 금고 지정 신청 공고를 실시하고, 지난 4일 제안서를 신청받아 절차를 진행해 왔다.

조중연 세정담당관은 "차기 시 금고로서의 역할과 책임을 성실히 수행해 시민 편의성과 지역사회 발전에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
