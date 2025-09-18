담양에 국내 최초 정원전문기관 문 열어

전남도, '국립정원문화원' 개원

정원관광 활성화 선도 거점 기대

국립정원문화원 개원식 현장. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 18일 정원문화 산업 진흥과 정원관광 활성화를 선도할 국립정원문화원이 담양에 문을 열고 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다.

전남도는 정원문화의 세계화와 전문적 연구, 산업 육성을 위한 국가 차원의 전문기관 필요성을 꾸준히 제기해왔다.

정부는 당초 지방시설로 운영할 방침이었으나, 전남도의 적극적인 건의와 중앙정부 설득 등 노력 끝에 2021년 국가사업으로 반영돼 국내 최초의 정원 전문기관이 문을 열게 됐다.

이날 개원식에는 이미라 산림청차장, 이개호 국회의원, 정철원 담양군수, 심상택 한국수목원정원관리원 이사장을 비롯한 국내 정원 단체장 등 300여 명이 참석했다.

김영록 전남도지사는 도의회 일정으로 현장에는 참석하지 못했으나, 영상 메시지를 통해 국립정원문화원 개원 축하와 응원의 뜻을 전했다.

김 지사는 "한국 정원문화의 뿌리인 담양에서 국내 첫 국립정원문화원이 문을 열게 된 것을 온 도민과 함께 진심으로 축하한다"며 "이번 개원은 전남도가 노력해 얻은 값진 결실로, 앞으로 국립정원문화원과 함께 K-가든의 새 시대를 활짝 열어가겠다"고 말했다.

국립정원문화원은 ▲수요 맞춤형 정원분야 미래 인재 양성 ▲대국민 정원문화 서비스 강화 ▲케이(K)-가든의 글로벌 선도 등 3대 중점 전략을 설정하고, 이를 통해 정원문화를 국민의 일상 속 문화로 정착시킬 계획이다.

특히 정원 전문 자격제 도입과 표준화를 통해 정원 인력의 전문성을 강화하고, 국민이 직접 참여할 수 있는 정원문화 콘텐츠, 프로그램을 확대해 생활 속 정원문화를 확산할 방침이다.

또한 국제 정원네트워크를 구축해 세계 속 케이-가든 위상을 높이고, 이를 기반으로 전남도가 대한민국 정원문화의 수도로 도약할 수 있도록 정책적·제도적 기반도 마련할 예정이다.

전남도는 지난해 세계의 중심 미국 뉴욕한국문화원에서 담양 소쇄원을 주제로 '애양단' 정원을 선보였으며, 대한민국 아름다운 민간정원 30선에 최다 10개소가 선정되는 등 국내외에서 남도정원의 우수성을 입증한 바 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>