엔씨소프트, 전국 가맹 PC방서 애니 OTT '라프텔' 서비스

엔씨소프트는 전국 엔씨패밀리존 PC방에서 애니메이션을 스트리밍하는 '라프텔' 서비스를 시작했다고 18일 밝혔다.

엔씨소프트, 애니메이션 OTT '라프텔' 서비스. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트와 라프텔은 지난달 콘텐츠 유통 제휴 계약을 체결했다. 전국 엔씨패밀리존 PC방을 방문하면 별도 멤버십 없이 라프텔의 애니메이션 콘텐츠 3700여종을 시청할 수 있다.

오는 27~28일에는 라프텔 서비스를 기념한 오프라인 이벤트를 진행한다. 지정된 엔씨패밀리존 PC방을 방문해 라프텔 로그인, 인스타그램 사진 업로드를 완료하면 '럭키 드로우'에 참여할 수 있다. 경품은 PC방 이용권, 인기 애니메이션 굿즈·피규어 등이다.

다음 달에는 중간고사를 앞둔 대학생을 응원하기 위해 스낵박스와 인근 PC방 이용권을 제공하는 '중간고사 간식 배포 이벤트'를 진행한다. 엔씨패밀리존에서의 라프텔 누적 시청 시간에 따라 블루투스 헤드셋과 미니 빔프로젝터 등을 선물하는 'PC방 정주행 이벤트'도 예정돼 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



