본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

포스코퓨처엠, SK이노와 탄소 감축 협력…'공장 위 태양광 패널'

심성아기자

입력2025.09.18 14:59

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포항 양극재 공장 태양광 발전사업 추진
연간 2.8GWh 규모 태양광 패널 설치

포스코퓨처엠 은 SK이노베이션E&S와 태양광 발전 사업 추진 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

포스코퓨처엠이 지난해 전남 광양 양극재 공장 지붕에 준공한 태양광 발전 설비. 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠이 지난해 전남 광양 양극재 공장 지붕에 준공한 태양광 발전 설비. 포스코퓨처엠

AD
원본보기 아이콘

SK이노베이션E&S는 포스코퓨처엠 공장 지붕과 주차장에 2.5메가와트(㎿) 규모의 태양광 패널을 설치해 연간 2.8기가와트시(GWh)의 재생에너지를 생산하고, 포스코퓨처엠은 여기서 생산된 전기를 구매해 공장 운영에 활용한다. 이를 통해 연간 약 1300t의 탄소배출 감축이 가능할 것으로 기대된다.


이번 사업 협력으로 포스코퓨처엠은 경쟁력 있는 가격에 전력을 공급받는 동시에 재생에너지 전환 목표에 한발 더 나아간다는 계획이다.

양사는 이번 재생에너지 사업 협력을 시작으로 앞으로도 지속가능한 미래를 위한 다양한 사업 방안을 모색하기로 했다.

포스코퓨처엠은 2050년 탈 탄소 달성을 목표로 2021년 세종 음극재 공장에 연간 209MWh 규모의 태양광 설비를 준공했고, 지난해에는 포스코인터내셔널과 함께 전남 광양 양극재 공장에 연간 2.6GWh 규모의 태양광 발전 사업을 추진하는 등 재생에너지 사용을 확대하고 있다.


앞으로 포스코퓨처엠은 광양 니켈코발트알루미늄(NCA) 양극재 전용 공장 등에 태양광 발전설비 추가 설치를 검토하고, 전력구매계약(PPA), 재생에너지 공급인증서(REC·Renewable Energy Certificate) 구매 등 재생에너지 조달 방법을 다양화한다는 계획이다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"차라리 뚱뚱한 게 낫다"…8만명 대상 조기사망위험 조사해보니

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…푸드검색 1위 오른 '이것'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

새로운 이슈 보기