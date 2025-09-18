'제1회 학교 밖 청소년 진로박람회' 순천서 열려

전남도·도교육청 공동 주최, 전남청소년미래재단 주관

진로 교육 프로그램 체험…오는 12월엔 영암서 개최

전남도와 전남도교육청이 공동 주최하고 전남청소년미래재단이 주관한 '제1회 학교 밖 청소년 진로박람회'가 지난 17일 순천서 열렸다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도와 전남도교육청이 공동 주최하고 전남청소년미래재단(학교밖청소년지원센터)이 주관한 '2025년 제1회 학교 밖 청소년 진로박람회'가 지난 17일 순천만생태문화교육원에서 열렸다.

전남 도내 학교 밖 청소년 150여 명이 참여해 진로 상담, 모의 면접, 문화 체험 등 다양한 진로 교육 프로그램을 체험했다.

특히 진로 선택의 기회가 부족한 학교 밖 청소년들이 전문가들과의 만남을 통해 직업 세계에 대한 생생한 정보를 얻으며 단순한 체험을 넘어 자신감을 키우는 뜻깊은 시간으로 진행됐다.

도내 22개 시·군 학교밖청소년지원센터가 함께한 '꿈드림 운동회'를 통해 청소년들이 협력하고 소통하며 또래 간 유대감도 다졌다.

강석운 전남도 희망인재육성과장은 "학교 밖 청소년들이 당당하게 자신의 꿈을 꾸고 도전할 수 있도록 돕는 것이 우리 사회의 책임이다."며 "앞으로도 청소년들이 사회 구성원으로 건강하게 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

전남도와 전남도교육청은 오는 12월 영암에서 '제2회 학교 밖 청소년 진로박람회'를 열고, 올해 성과를 공유하는 성과보고회도 함께 추진할 예정이다.





