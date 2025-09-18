영주시, 부석사박물관 리모델링 착공

국보 ‘조사당 벽화’ 귀환 대비…56억 투입 보존·전시 환경 개선

영주시는 유네스코 세계유산 부석사가 소장한 국보·보물급 문화유산의 보존 환경을 개선하기 위해 부석사박물관 리모델링 공사를 18일 착공했다고 전했다.

이 공사는 2027년까지 3년간 진행되며 총사업비 56억8500만원(국비 17억500만원, 도비 19억9000만원, 시비 19억9000만원)이 투입된다. 연면적 1651㎡ 규모의 박물관은 리모델링을 거쳐 국보·보물의 보존과 관리에 최적화된 공간으로 재탄생한다.

핵심은 2026년 말 귀환 예정인 국보 '부석사 조사당 벽화'의 보존·전시 공간 마련이다. 고려 우왕 3년(1377년)에 제작된 이 벽화는 현존하는 국내 최고(最古) 사찰 벽화로 일제강점기인 1916년 분리된 이후 석고 보강과 보존처리를 거쳐 현재 국립문화유산연구원에서 정밀 진단이 진행되고 있다.

또 고려 목판, 오불회 괘불탱, 북지리 석조여래좌상, 석조석가여래좌상 등 부석사 경내 다수의 국가 지정 문화유산도 박물관으로 이관돼 산불 등 자연재해로부터 보다 안전하게 보관·전시될 예정이다. 관람객을 위한 뮤지엄숍과 휴게 공간도 신설된다.

부석사는 신라 문무왕 16년(676년) 의상대사가 창건한 한국 화엄종의 근본 도량으로, 2018년 '산사, 한국의 산지승원'이라는 이름으로 세계유산에 등재됐다. 영주시는 이번 리모델링이 세계유산의 가치를 더욱 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

부석사 총무 등화 스님은 "이번 리모델링은 단순한 보존을 넘어 사찰 박물관의 기능을 재정의하는 문화재생 사업"이라며 "세계유산을 품은 영주의 브랜드를 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

영주시 관계자는 "부석사박물관 리모델링 사업이 차질 없이 추진되도록 아낌없이 지원해 적극 행정을 실천하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자



