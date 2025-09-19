“공급망 지역화·다변화 서둘러야” 공급망 전문가가 본 韓기업 과제

슈나이더 일렉트릭의 '파워 오브 투' 소개

디지털 전환, 전방위적 AI 적용 강조

글로벌 톱3 에너지 관리기업 슈나이더 일렉트릭의 무라드 타무드 최고 공급망 책임자(부사장)는 한국 기업들의 공급망 안정성 확보 방안과 관련해 "지역화와 다변화, 디지털 전환을 병행해야 공급망 회복탄력성을 확보할 수 있다"고 조언했다. 슈나이더 일렉트릭은 글로벌 시장조사기관 가트너가 발표한 '공급망 선도 상위 25개 기업'에서 3년 연속 1위에 오른 기업으로, 타무드 부사장은 지난달 열린 SK그룹 이천포럼에서 '본원경쟁력 강화 방안'을 논의하는 자리에 패널로 참석한 바 있다.

무라드 타무드 슈나이더 일렉트릭 최고 공급망 책임자(부사장).

18일 타무드 부사장은 최근 아시아경제와 서면 인터뷰에서 공급망의 '지역화'에 무게를 실으면서 이같이 말했다. 그는 한국 기업의 현지화에 대해 공장 설립·운영에만 머물러 있는 수준이라고 진단했다. 배터리나 반도체 기업들이 공장을 현지화해도 주요 부품·소재를 여전히 특정 지역에 의존하는 성향이 강하다는 것이다.

타무드 부사장은 "글로벌 기업의 강점과 현지에서의 민첩한 대응 능력을 균형 있게 결합하는 방식인 '지역화' 전략으로 대응해야 한다"고 조언했다. 그는 이를 통해 무역 장벽, 관세 등 여러 글로벌 사업 리스크에 효율적으로 대응할 수 있다고 강조했다.

그는 "슈나이더 일렉트릭은 생산 거점을 수요지와 가까운 곳으로 이동시키는 '멀티 허브 공급망 모델'을 가속해 현재 83% 이상을 지역화했고, 목표는 90%"라고 말했다. 슈나이더 일렉트릭은 이를 통해 주문부터 최종 납품까지 걸리는 소요 시간을 단축하고, 운송 탄소배출 저감, 서비스 수준 향상을 이뤘다.

이어 "초기에는 생산거점 단순화나 운영 통합에 집중했지만, 본격적인 전환은 '맞춤형, 지속가능, 연결형(TSC) 공급망'으로의 전환에서 시작됐다"며 "고객별 차별화된 대응, 공장과 물류센터의 디지털화, 에코스트럭쳐를 통한 공급망 전체 흐름의 투명성 확보가 그 핵심"이라고 덧붙였다.

◆보호무역주의 확산 시대…공급망 다변화 필수

한국 기업들은 여전히 원재료 조달 지역이 편중돼 있다. 리튬은 주로 칠레나 호주, 흑연이나 희토류는 중국 의존도가 높다. 중국 정부가 희토류 수출 규제를 실시하면 우리 기업들은 매번 비상 상황에 부닥쳐야 했다.

이런 변화에 슈나이더 일렉트릭은 '파워 오브 투(Power of 2)' 전략을 도입했다. 타무드 부사장은 "최소 2개의 공급처와 2개의 생산거점을 운영해 단일 위험 의존도를 줄이는 방식"이라며 "이를 통해 무역 규제나 자연재해, 수요 급변에 신속한 대응이 가능하다"고 설명했다.

◆디지털 전환, 전방위적 인공지능(AI) 적용은 선택 아닌 필수

타무드 부사장은 "가장 중요한 혁신 영역 중 하나는 디지털 전환(DT)"이라며 "AI나 사물인터넷(IoT), 고급 분석 기술에 집중적으로 투자해 공급망을 지능적이고, 예측 가능하며, 민첩하게 만들었다"고 했다. 디지털 전환은 국내 기업 중 특히 SK에서 강조하는 영역이다. SK는 지난달 'AI와 디지털 전환'을 주제로 이천포럼을 개최하기도 했다. 타무드 부사장은 "SK그룹을 비롯한 한국 기업들이 이런 변화에 대응하는 차원을 넘어 변화를 선도하고 있다는 점이 인상적"이라고 평가했다.

슈나이더 일렉트릭은 사업 계획 단계부터 현장 작업까지 전반에 걸쳐 AI를 적용하고 있다. AI가 자동으로 재고를 관리하고, 수요를 예측하는 무인 시스템이 도입됐으며, 현장에선 AI가 관리자를 도와 실시간 진단과 자산 최적화를 수행해 갑작스러운 가동 중단 확률을 줄인다.

타무드 부사장은 "AI 기반 컨트롤 타워는 글로벌 이슈를 실시간으로 모니터링하며 네트워크 전반에 걸쳐 신속한 대응을 유도한다"며 "한국 기업들에 이런 이중 조달 체계, 지역 제조 역량 강화, 시나리오 기반 의사결정을 가능하게 하는 디지털 전환에 대한 투자를 권장한다"고 조언했다.

타무드 부사장은 1997년 슈나이더 일렉트릭의 공급망 및 물류 매니저로 합류한 이후 20여년간 산업 전략, 생산 및 물류 등 다양한 분야에서 주요 직책을 맡아왔다. 2019년부터는 최고 공급망 책임자로서 슈나이더 일렉트릭의 공급망 전체 조직의 운영, 혁신, 물류, 네트워크 설계 및 전략적 아젠다를 총괄하고 있다.





심성아 기자



