카카오뱅크, 정부지원 찾기 서비스 출시

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 24,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,550 2025.09.18 개장전(20분지연) 관련기사 카카오뱅크, 금융권 최초 시각장애인용 음성 OTP 도입카카오뱅크, '우리아이통장'·'우리아이적금' 출시카카오뱅크, 2차 민생회복 소비쿠폰 사전 안내 실시 전 종목 시세 보기 close 가 정부지원금 혜택을 놓치지 않도록 관리해주는 '정부지원금 찾기' 서비스를 출시한다. 이 서비스는 고객 정보를 바탕으로 맞춤형 정부지원금을 추천해주고, 신청 방법 및 정보까지 카카오뱅크 애플리케이션(앱)에서 한 번에 조회할 수 있게 지원하는 서비스다.

고객이 입력한 직업, 주소, 가구원 수, 소득 등 다양한 기초 정보를 바탕으로 개인별 맞춤 정부지원금을 제공한다. 정보 등록 과정도 간편하다. 챗봇과 함께 대화하듯 편리하게 기초 정보를 등록할 수 있으며, 복잡한 서류 확인이 필요한 경우 스크래핑을 활용해 필요한 정보 수집을 도와준다.

특히 K-패스, 민생회복 소비쿠폰, 보금자리론, 개인사업자 보증서대출 이자지원 등 카카오뱅크에서 제공하는 서비스와 연계된 정부지원금의 경우 카카오뱅크 앱에서 바로 신청할 수 있도록 안내한다.

맞춤형으로 추천된 정부지원금 중 관심 있는 혜택을 골라 최대 20개까지 '내 관심 지원금'으로 설정 가능하다. '내 관심 지원금'으로 등록된 정부지원금의 신청 마감일이 임박한 경우 알림 서비스를 받을 수 있다.

'정부지원금 찾기' 서비스에서는 개인 고객뿐 아니라 개인사업자를 위한 정부지원금 정보까지 폭넓게 제공한다. 개인사업자 고객이라면 업종, 규모, 사업장 소재지 등에 따라 정부 및 공공기관의 지원금을 추천받을 수 있다.

카카오뱅크는 "고객들이 놓치기 쉬운 다양한 정부지원금들을 맞춤형으로 관리할 수 있도록 이번 서비스를 기획했다"며, "앞으로도 높은 편의성을 바탕으로 고객들이 필요로 하는 실질적인 혜택을 제공하기 위해 노력하겠다"고 전했다.





