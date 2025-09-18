허서홍 GS리테일 대표, 임직원과 지역아동복지센터 봉사활동

임직원 봉사단 'GS나누미'와 동행

서울SOS지역아동복지센터 환경 정비

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 16,780 전일대비 300 등락률 +1.82% 거래량 33,690 전일가 16,480 2025.09.18 09:31 기준 관련기사 GS샵, '지금 백지연' 큐레이션 방송 론칭…18일 첫 선"먹거리·화장지 69% 싸게 사세요"…2차 소비쿠폰 할인경쟁 나선 편의점[오늘의신상]"1000원짜리 과자"…GS25, 초저가 간식 5종 전 종목 시세 보기 close 임직원 봉사단 'GS나누미'는 17일 서울 양천구 서울SOS지역아동복지센터에서 봉사활동을 진행했다고 18일 밝혔다.

서울SOS지역아동복지센터는 지역 사회의 돌봄이 필요한 아동에게 보호, 교육, 정서지원, 지역사회 연계 프로그램 등을 제공하는 기관이다. 이번 봉사 활동은 지역 아동들의 건강한 성장을 돕기 위해 마련됐다.

허서홍 GS리테일 대표(가운데)와 임직원들이 서울SOS지역아동복지센터에서 아동들과 간식을 만들며 즐거운 시간을 보내고 있다. GS리테일 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 봉사에는 허서홍 GS리테일 대표를 비롯해 장준수 편의점사업부 1부문장, 이창훈 경영지원부문장 등 경영진을 포함한 임직원 31명이 참석했다. 임직원들은 서울SOS지역아동복지센터 내외부 환경을 정비한 뒤 아이들과 함께 간식을 만들고 GS25 인기 상품과 굿즈로 구성된 선물 세트를 전달했다.

GS나누미는 2006년 출범 이후 전국 60여개 봉사단을 중심으로 활동해왔다. 현재까지 누적으로 8만5000여명의 임직원이 참여해 약 22만 시간의 봉사활동을 실천했다. 매년 연탄 나눔, 김장, 목소리 기부, 환경보호 등 다양한 테마로 봉사활동을 전개하며 전국 단위 사업장 네트워크를 활용한 지역 밀착형 사회 공헌 활동을 이어가고 있다.

박경랑 GS리테일 ESG(환경·사회·지배구조) 파트장은 "아이들도 좋아하는 간식 등을 만들며 웃음과 따뜻한 마음을 나눌 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 '일상에서 함께하는 나눔 플랫폼'으로 지역사회와 상생하고, 아동을 비롯한 다양한 사회 취약 계층을 위해 사회 공헌 활동을 펼쳐가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>