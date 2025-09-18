본문 바로가기
‘기관 사칭’ 덫에 걸린 청년들…보이스피싱 피해 52% 차지

임춘한기자

입력2025.09.18 12:00

1억원 이상 피해 청년 늘어
정교한 시나리오·고립 전략

올해 '기관사칭형' 보이스피싱의 20·30대 피해 비율이 절반을 넘긴 것으로 확인됐다.


올해 '기관사칭형' 보이스피싱의 20·30대 피해 비율이 절반을 넘긴 것으로 확인됐다.
18일 경찰청에 따르면 지난 1~8월 기관사칭형 보이스피싱 범죄의 피해액은 6753억 원으로, 전체의 76.2%를 차지했다. 연령대별 피해 현황을 살펴보면 20·30대의 피해 비율이 전체의 52%로 가장 높았다. 특히 가상자산 형태로 편취하는 양상이 나타나면서 청년층의 1억 원 이상 고액피해 비중이 증가하고 있다.

청년층이 기관사칭형 보이스피싱 수법에 취약한 원인으로는 범죄조직이 정교한 시나리오와 범행수단을 바탕으로 피해자를 철저히 통제하고 고립시키는 전략을 사용하고 있어서다.


수사기관은 특정 웹사이트에 개인정보를 입력하도록 한 뒤 개인의 범죄정보 및 수사서류를 열람하도록 지시하지 않는다. 또한 특정 메신저로만 연락하도록 요구하거나 별도의 휴대전화를 개통하도록 지시하는 경우는 절대 없음을 명심해야 한다.


박성주 국가수사본부장은 "범정부 종합대책에 발맞춰 대응인력 확대, 대규모 특별단속 등 보이스피싱 근절을 위해 총력을 기울일 것"이라며 "보이스피싱으로부터 스스로를 지킬 수 있도록 범죄 수법과 대처방법에 항상 관심을 기울여 달라"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
