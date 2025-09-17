강원도 "강원 농산물 최대 30% 할인"…추석맞이 온라인 기획전 개최

강원특별자치도(도지사 김진태)는 친환경 신선식품 유통 전문 플랫폼인 '오아시스마켓'에서 '2025년 추석맞이 온라인 강원 기획전'을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 기획전은 오아시스마켓 웹사이트와 모바일 앱에서 17일부터 30일까지 2주간 진행되며, 도내 28개 농식품 기업의 140여 개 우수 농특산물 및 가공식품이 특별 할인 판매된다.

대표 상품으로는 한우, 닭갈비, 김치, 곤드레·시래기 등 나물류, 들기름·참기름, 젓갈, 한과, 찐빵 등이 있다.

행사 기간 중에는 특가 세일, 엠디(MD) 추천 등 ㈜오아시스의 다양한 추가 혜택이 제공되며, '찬들마루' 할인쿠폰과 중복 사용 시 강원 농산물을 최대 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

손원천 강원특별자치도 농산물유통과장은 "이번 온라인 강원 기획전을 통해 우리 도의 우수한 농식품이 민족 대명절인 추석을 맞아 전국 소비자에게 널리 알려지는 계기가 되길 바란다"며 "연말까지 두 차례 더 온라인 기획전을 열어 농업인과 생산업체의 소득 증대에 기여하고, 강원 농특산물의 인지도와 시장 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

㈜오아시스 관계자도 "추석 명절 선물 수요가 많은 시기를 맞아 소비자들이 건강하고 품질 좋은 강원 대표 상품을 손쉽게 접할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 강원자치도와 다양한 협력 사업을 추진해 소비자와 생산자 모두에게 도움이 될 수 있기를 기대한다"고 전했다.





