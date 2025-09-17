본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

서해해경청, 항·포구 위치 식별 세분화…구조 대응력 ↑

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.17 14:20

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항·포구 긴급 상황 발생 시
신속·정확한 위치 공유
구조 골든타임 확보 노력

목포 북항 세부구역도. 서해해경 제공

목포 북항 세부구역도. 서해해경 제공

AD
원본보기 아이콘

서해지방해양경찰청은 항·포구에서 발생하는 각종 해양사고에 신속히 대응하고자 국토지리정보원 및 전남·북 소방본부와 함께'항·포구 세부명칭 전자지도'및 '세부 구역도'의 완성도를 높이고 합동 순찰 활동 등 협업체계를 구축했다고 17일 밝혔다.


서해해경청은 국민들이 해양 활동 중 긴급 상황 발생 시 사고 위치를 정확하게 알리는 데 어려움을 겪는 기존의 문제를 해결하기 위해 지난 9월 4일부터 국토지리정보원의 '국토정보 플랫폼 전자지도'상에 지역 항·포구 총 196개소의 세부 명칭을 표출했다.

국토지리정보원은 국토의 측량 및 지리정보를 구축하고 관리하는 국토교통부 산하 정부 기관이다.


한편, 서해해경청 주관으로 관내 군산, 목포, 여수지역의 주요 항·포구(군산 비응항, 목포 북항·남항, 여수 신항·국동항) 세부 구역도를 작성, 이를 전남·북소방본부와 공유함으로써 위험 상황 발생 시 구조 세력 신속 투입 등 공동 구조 대응력을 높이는 한편, 상시 합동 순찰 활동을 정례화하였다.


이명준 서해해경청장은 "이번 협업은 디지털 기술과 현장 대응 역량을 결합해 골든타임 확보 등 구조 역량을 한층 강화한다는 점에서 그 의미가 크다"며"국민들이 안심하고 바다를 이용할 수 있도록 국민 안전을 최우선으로 하겠다"고 말했다




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

위고비·마운자로보다 간편하고 강력하게…비만치료제 또 진화한다

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

경제분야 대정부질문…노봉법·상법·부동산 난타전 예고

새로운 이슈 보기