본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

뚜껑돌만 3m…진주서 ‘최대 가야 고분’ 발견

이종길기자

입력2025.09.17 13:32

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

원당고분군 발굴 성과 공개
가야와 백제 교류 흔적 드러나

원당 고분군 발굴현장

원당 고분군 발굴현장

AD
원본보기 아이콘

경남 진주시 일반성면 원당 고분군에서 동부권 최대 규모의 가야 봉토분이 확인됐다. 경남도와 국가유산청, 진주시는 17일 현장 설명회를 열고 발굴 성과를 발표했다.


조사 결과 고분은 직경 13.4~15.2m, 높이 1.2~4.2m로, 지금까지 진주 동부권에서 발견된 가야 봉토분 가운데 가장 컸다. 특히 길이 290㎝, 너비 208㎝, 두께 30㎝에 이르는 뚜껑돌(개석)은 현재까지 조사된 가야 고분군 가운데 최대 규모라는 평가다.

출토된 유물도 눈길을 끈다. 고배와 기대 등 토기류를 비롯해 관고리, 금동제 허리띠 장식이 함께 나왔다. 전문가들은 허리띠 장식이 백제 사비 시대의 양식을 지녀 가야와 백제 간 교류를 뒷받침한다고 보고 있다.


경남도는 "원당 고분군은 단순한 지역 거점이 아니라 남해안과 남강 유역을 잇는 내륙 교통로의 요충지"라며 "6세기 중엽 가야가 신라·백제를 포함한 동아시아 여러 세력과 활발히 교류했음을 보여주는 학술적 성과"라고 설명했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기