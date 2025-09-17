'캠핑카 전용' 인천 소래제3주차장 '추첨제'로 전환…남동구민 우선 배정

인천 남동구는 캠핑카 전용 주차장인 소래제3공영주차장의 정기권을 내년 상반기부터 추첨제로 전면 개선한다고 17일 밝혔다.

이번 조치는 운영 과정에서 제기된 형평성 문제를 해소하고, 지역 주민의 공공시설 이용권 보장을 위한 것이다.

구에 따르면 소래제3공영주차장은 지난 2019년 개장 당시 최초 신청자를 기준으로 정기권을 배정한 이후 대기 순번제 방식으로 운영돼왔다. 이로 인해 신규 신청자의 진입이 사실상 차단됐고, 남동구 외 지역 거주자 차량의 비율이 높아져 주민 우선 원칙이 제대로 지켜지지 못했다.

이에 남동구는 내년 상반기부터 정기권 운영방식을 추첨제로 전환하기로 했다. 배정은 남동구 주민 100%를 우선 추첨한 뒤 인천시민, 타지역 주민 순으로 진행한다. 또 정기권 이용 기간은 기존 6개월에서 12개월로 확대되며, 신청은 매년 12월 10일부터 15일까지 접수한다.

요금 체계도 현실화에 맞게 조정된다. 일반 차량보다 넓은 공간을 점유하는 캠핑카 등 대형차량은 '남동구 주차장 설치 및 관리 조례'에 따라 일반 요금의 1.5배가 적용된다. 이에 따라 현재 월 6만원의 정기권 요금은 9만원으로 조정된다.

소래제3공영주차장(남동구 논현동 179-17)은 총 103면(정기권-캠핑카 80면, 시간제 23면)을 갖추고 24시간 무인 시스템으로 운영 중이다.

박종효 남동구청장은 "이번 운영방식 개선으로 지역 주민의 공공시설 이용권을 강화하고, 주차장 운영의 투명성과 공정성을 높일 것"이라고 말했다.





박혜숙 기자



