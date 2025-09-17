임실군, 치즈축제 관광객 유치 여행사 '인센티브'

버스 1대당 50만원

전북 임실군은 대표 축제인 2025 임실N치즈축제 기간 단체 관광객을 유치한 여행사에 인센티브를 지원한다고 17일 밝혔다.

임실군이 대표 축제인 2025 임실N치즈축제 기간 단체 관광객을 유치한 여행사에 인센티브를 지원한다. 임실군 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 축제는 기존 4일에서 5일로 하루 늘려 내달 8~12일 진행하며, 축제장 및 관광지 방문, 식사 등 지원 조건을 충족하고 일정 인원 이상 유치 시 버스 한 대당 50만원이 지원된다.

이번 지원 대상은 내국인 30인 이상 전북도 외 지역 여행사에 한하며, 외국인 15인 이상 유치 시 전북 포함 전국 여행사 지원 조건이며, 축제장 식사 1식 및 기존 체류시간 2시간에서 3시간으로 변경해 더 많은 볼거리 먹을거리를 즐길 수 있도록 했다.

인센티브 지원을 위해 여행사는 군에 사전 계획서를 제출하고, 여행 종료 후 15일 이내 지급 신청서 및 증빙서류를 제출해야 한다. 자세한 내용은 임실군 홈페이지 고시공고 게시판에서 확인할 수 있다.

심 민 군수는 "올해 11주년을 맞이하는 만큼 1,000만송이 국화꽃과 맛있는 치즈가 함께하는 전국 유일무이한 치즈축제의 성공적 개최를 위해 지원 사업을 시행하는 만큼 10월 축제의 열기가 이어질 것으로 예상된다"며 "많은 관광객들이 임실을 방문해 임실의 매력을 느낄 수 있도록 매력 있는 관광상품을 발굴하는 등 단체 관광객 유치에 박차를 가하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>