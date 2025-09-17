본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

복합부위통증증후군 환자, 펜타닐 처방 신속하게 받는다

조인경기자

입력2025.09.17 10:11

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

식약처, 투약내역 확인 없이도 가능

앞으로 복합부위통증증후군(CRPS) 환자는 투약 내역을 확인하는 과정 없이도 펜타닐을 처방받을 수 있다.


복합부위통증증후군 환자, 펜타닐 처방 신속하게 받는다
AD
원본보기 아이콘

식품의약품안전처는 오는 19일부터 CRPS 확진 환자의 통증을 줄이기 위해 의사가 펜타닐을 처방하는 경우 환자의 의료용 마약류 투약 이력을 조회하지 않아도 신속히 처방할 수 있도록 제도를 개선한다고 17일 밝혔다.

CRPS는 작은 접촉만으로도 극심한 통증을 유발하는 희귀·난치성 질환이다.


펜타닐은 현행 마약류관리법에 따라 의사가 이 약을 포함하는 처방전을 발급할 경우 환자의 과거 투약 내역을 확인해 과다·중복처방 여부를 검토해야 한다. 기존에는 응급환자와 암 환자의 통증을 줄이기 위한 경우에만 투약 이력을 조회하지 않아도 처방할 수 있었다.


식약처는 또 입원환자가 퇴원하거나 전산장애가 발생했을 때도 투약 이력 조회 없이 펜타닐을 처방할 수 있도록 제도를 보완했다.

정진향 한국희귀·난치성질환연합회 사무총장은 "약 1만명의 CRPS 환자가 신속하게 펜타닐 처방을 받을 수 있도록 제도 개선이 신속히 이뤄진 데 대해 진심으로 환영한다"며 식약처의 적극적인 관심과 빠른 대응에 감사를 표했다.


식약처는 "심각한 통증을 겪고 있다고 알려진 CRPS 환자들의 치료 기회 확대에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "의사와 환자가 펜타닐을 적정하게 처방하고 안전하게 사용할 수 있도록 제도를 지속해서 발전·보완시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

치즈버거·감자튀김 매일 먹였더니…단 4일 만에 뇌 기능이 갑자기

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기