본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

24년 만에 음주운전…권익위 "2회 이상이면 면허취소 적법"

박승욱기자

입력2025.09.17 10:00

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2회 이상 음주운전자에 대한 운전면허 취소 처분이 타당하다는 행정심판 결과가 나왔다.

24년 만에 음주운전…권익위 "2회 이상이면 면허취소 적법"
AD
원본보기 아이콘

17일 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회는 2회 이상 음주운전으로 면허가 취소된 A씨의 행정심판 청구를 받아들이지 않았다고 밝혔다.


2001년 9월 이후 지난 6월 또다시 음주운전을 한 A씨는 제1종 대형 및 제1종 보통 운전면허를 취소당하자 행정심판을 청구했다. 24년 전 음주운전 전력으로 모든 면허를 취소하는 것과 관련해 공익보다 본인의 불이익이 더 크다고 그는 주장했다.

그러나 중앙행심위는 2회 이상 음주운전은 재량의 여지가 없는 기속 행위에 해당해 A씨의 주장을 받아들이지 않았다. 도로교통법에 따르면 2001년 6월 30일 이후 2회 이상 음주운전이 적발되면 모든 면허가 취소되며 향후 2년간 운전면허를 발급받을 수 없다.


조소영 권익위 중앙행심위 위원장은 "2회 이상 음주운전 시 모든 운전면허가 취소된다는 것을 확인한 결정으로 술을 한모금이라도 마시면 절대 운전해서는 안 된다"고 말했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기