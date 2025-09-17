컬리, 내달 말 DDP서 '뷰티페스타'…60개 브랜드 참여

10월 30일부터 DDP 아트홀서 개최

오는 22일 컬리 멤버스 대상 티켓 선공개

컬리는 다음 달 30일부터 나흘간 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 '컬리뷰티페스타 2025'를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 컬리뷰티페스타 2025의 슬로건은 '아름다움을 알아보는 순간(Where Beauty Meets Curation)'이다. 진정한 아름다움은 단순히 보여지는 것뿐 아니라 자신만의 취향과 자신감을 찾은 순간에 발현된다는 의미를 담았다.

올해 뷰티페스타의 차별점은 '뷰티 큐레이션'이다. ▲안전함으로 완성하는 깨끗한 아름다움(Serenity), ▲피부에 꼭 맞는 성분으로 채우는 생명력(Vitality), ▲향기와 감각의 언어를 마주하는 경험(Senses), ▲오래도록 빛나는 피부의 고요한 빛(Radiance), ▲축적된 노하우가 담긴 진정한 아름다움(Heritage)이라는 5개 주제를 '나를 가꾸는 정원'이라는 공간 콘셉트로 구현했다.

이번 페스타에는 60개의 브랜드가 참여한다. 스킨 수티컬즈, 나스 등 오프라인 행사에 처음 참여하는 40개의 브랜드가 '컬리뷰티페스타'에서 최초의 경험을 선보인다. SK-II, 유세린 등 절반이 넘는 브랜드는 올해 신규로 참여한다. 라로제 등 컬리 대표 브랜드 4곳은 VIP 회원 대상 뷰티 클래스를 선보이는 등 이벤트를 준비했다.

티켓은 오는 22일 컬리 멤버스 회원 대상으로 정가보다 50% 할인된 2만5000원에 가장 먼저 구매할 수 있다. 일반 고객 대상 얼리버드 티켓 판매는 24일 오전 11시 시작한다. 오전·오후권으로 나누어진 티켓은 얼리버드 기간 40% 할인된 3만원에 판매한다. 자세한 내용은 컬리 앱에서 확인할 수 있다.

김고은 컬리 브랜드마케팅 그룹장은 "이번 행사는 이미 많은 분께 인정받고 있는 컬리의 큐레이션 역량이 뷰티에서도 발휘되는 축제가 될 것"이라며 "컬리뷰티페스타 2025를 통해 많은 분들이 진정성 있는 경험과 함께 자신만의 아름다움을 찾는 기회가 되시기를 바란다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



