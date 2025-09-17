기보, AI 기반 보안체계 고도화 추진…개인정보 보호 강화

자동 식별 마스킹 시스템 연내 도입

기술보증기금이 정부의 인공지능(AI) 전환 정책 기조에 맞춰 개인정보 보호 수준을 강화하기 위해 AI 기반 보안체계 고도화를 본격적으로 추진한다.

기술보증기금 본점. 기보 AD 원본보기 아이콘

이번 조치는 국민이 신뢰할 수 있는 AI 행정서비스 환경을 조성하고 고객의 개인정보를 안전하게 보호하기 위한 기술 중심의 보안강화 전략의 일환으로 마련됐다.

기보는 지난 4일부터 한 달간 내부 문서에 포함된 개인정보에 대해 'AI 기반 개인정보 자동 마스킹 시범사업'을 운영하고 있다. 이 사업은 문서파일 내 주요 개인정보 항목을 자동 탐지해 비식별 처리하는 것으로, 도입 효과에 대한 실효성 있는 검증을 거쳐 향후 전사적 적용을 검토할 계획이다.

또 '전자서고 고도화'를 통해 고객이 제출한 전자서류에 포함된 개인정보를 AI 기반의 광학문자인식(AI-OCR) 기술로 자동 식별하고 마스킹 처리하는 시스템을 연내 도입한다. 이를 통해 직원이 직접 개인정보를 마스킹하던 기존 방식을 개선하고, 개인정보 외부 유출 위험을 사전에 방지할 수 있는 기술적 보안체계를 구축할 계획이다.

아울러 우편 고지서의 오배송이나 분실 등으로 발생할 수 있는 개인정보 유출을 원천 차단하기 위해 '모바일 전자고지 시스템'도 연내 도입한다. 해당 시스템은 고객의 스마트폰으로 고지서를 송달하고, 본인 인증을 거쳐야만 열람할 수 있도록 설계돼 개인정보 보호와 업무 효율성 제고 효과가 기대된다.

김종호 기보 이사장은 "기보는 AI 정부 실현을 뒷받침하기 위해 보안체계 고도화를 지속해서 추진하고 있다"며 "앞으로도 기술 중심의 업무혁신을 통해 개인정보를 철저히 보호하고 보안체계를 지속해서 강화함으로써 국민의 신뢰를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



