고령군, ‘국가유산 미디어아트 지산동 고분군’ 개최

세계유산 등재 2주년 맞아… 야간 미디어아트와 연계행사 풍성

경북 고령군(군수 이남철)은 오는 19일 고령 지산동 고분군에서 '2025 국가유산 미디어아트 고령 지산동 고분군'을 개막한다.

이 행사는 국가유산청과 경북도, 고령군이 공동 주최하고 국가유산진흥원이 주관한다.

행사는 9월 19일부터 10월 12일까지 24일간 대가야박물관 일대에서 열리며, 매일 오후 7시부터 10시까지 운영된다. 이 기간 대가야박물관도 야간 개장해 관람객들이 다양한 가야문화 콘텐츠를 향유할 수 있도록 했다.

고령 지산동 고분군은 고대국가 대가야의 실체를 보여주는 유적으로, 2023년 유네스코 세계유산에 등재된 뒤 세계유산축전 등 굵직한 문화행사가 이어져 왔다.

올해 미디어아트의 주제는 '대가야, 열두 개의 별'이다. 대가야 악성 우륵이 작곡한 가야금 12곡과 지산동 고분군에 담긴 대가야의 영광을 미디어아트로 재해석해 선보인다. 콘텐츠는 3개의 메인 프로그램을 중심으로 주변 공간에 다양한 미디어작품을 배치, 신비로운 야간경관을 연출할 예정이다.

부대행사도 다채롭다. ▲세계유산 등재 2주년 기념식(9.23) ▲드론라이트쇼(9.23) ▲군립가야금연주단 정기공연(9.24) ▲대가야 문화예술제(9.27) ▲대가야사 토크콘서트(9.27) ▲가얏고음악제(10.2) ▲더 캔들 인 고령(10.3) ▲가야고분군 버블쇼(10.11) 등이 준비됐다.

특히 9월 23일 열리는 세계유산 등재 2주년 기념식에는 드론라이트쇼, 대북·드로잉 퍼포먼스 등 미디어아트와 어우러진 문화공연이 펼쳐져 축제 분위기를 한층 끌어올릴 전망이다.

군 관계자는 "이번 행사는 지산동 고분군 세계유산 등재 2주년과 대가야 고도 지정 1주년을 함께 기념하는 자리"라며 "관람객들이 새로운 방식으로 가야문화를 체험하고 즐길 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



