신정훈, 전남 '글로벌 물류허브 거점화' 제안

국회 대정부질문서 '남부 경제권역' 강조

김민석 총리 "바람직한 구상…방안 마련"

신정훈 더불어민주당 의원이 지난 15일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 호남권 미래 성장동력 창출을 위한 '전남 글로벌 물류허브 거점화' 전략을 제안하고 있다. 신정훈 의원실 제공

더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순, 국회 행정안전위원장)은 지난 15일 열린 국회 정치 분야 대정부질문에서 "국가균형발전은 이재명 정부의 핵심 국정과제다"고 전제, 현행 '5극 3특' 국가균형발전과 호남권 미래 성장동력 창출을 위한 '전남 글로벌 물류허브 거점화' 전략을 제안했다고 16일 밝혔다.

신 의원은 최근 해수부 이전, 가덕도 신공항 등 영남권 주요 사업이 활발히 추진되고 있는 것과는 달리, 인구소멸과 산업위기에 봉착한 호남권에는 대규모 국가투자와 실효적 균형발전 정책이 여전히 부족하다고 지적했다. 이어 전남의 여수·광양·목포항과 무안국제공항을 남부권 통합물류 플랫폼으로 육성할 것을 제시했다.

특히 부산과 전남을 각각 분리된 지역으로 보는 기존 접근에서 벗어나 부산-전남을 아우르는 하나의 큰 경제권역으로 육성해야 수도권과 대등한 성장축을 만들 수 있다는 점도 강조했다. 이를 위해 부산 '북극항로'와 전남 '신남방항로'를 동시에 구축하는 양대 축 해양물류 허브 모델과 함께 남부권 전체를 아우르는 혁신적 경제성장 방안 추진을 정부에 요청했다.

신정훈 더불어민주당 의원이 제시한 '초광역 물류허브' 구상. 신정훈 의원실 제공

신 의원이 제시한 초광역 물류허브 구상은 전남의 여수·광양·목포항과 무안국제공항을 연계해 신남방 글로벌 물류 플랫폼을 구축하고, RE100 산업단지와 에너지고속도로 등 친환경 첨단산업 인프라로 배후산업을 육성하는 방안이다. 여기에 더해 지역 주도의 창의적 혁신이 가능하도록 법·행정·재정적 특례를 보장하는 특별법 제정도 포함하고 있다.

신 의원의 제안에 대해 김민석 국무총리는 "정부도 지방시대위원회를 중심으로 데이터센터 등 지역별 발전 전략을 구체적으로 준비하고 있다"며 "초광역 물류허브·혁신성장 구상은 매우 창조적이고 바람직하다"고 밝혔다.

신 의원은 또 농어촌 기본소득의 실효적 추진을 위해 사업 주체를 행정안전부로 전환해 지방소멸 대응과 지역경제 활성화를 도모해야 한다고 질의했고, 이에 대해 김 총리는 "충분히 검토하겠다"고 답변했다.

한편 지역 정가에서는 이날 신 의원의 대정부질문과 관련, 이재명 정부의 균형발전 의지 확인과 함께 전남지역 발전에 대한 기대감이 높아지고 있다는 평가도 나오고 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



