예술 통한 新가능성 탐색...리움미술관 '서로가 서로를'

리움미술관은 17~26일 '감각 너머 2025 포럼: 서로가 서로를'을 개최한다고 16일 밝혔다.

영상 '네임리스 신드롬'(2022)스틸컷. 리움미술관 제공

이번 포럼은 강연과 워크숍, 영상, 퍼포먼스를 통해 사유와 논리, 예술과 감각이 만나는 방식을 탐색하기 위해 마련됐다. '감각 너머' 포럼은 2021년 청각장애 아동을 위한 파일럿 프로그램으로 출발해 올해로 다섯 해를 맞았다. 신체적 차이를 넘어선 각자의 고유 감각에 주목해 예술과 만나는 새로운 언어 제안을 목적으로 한다. 최근 주제는 '공간'(2023), '언어'(2024)였으며, 올해는 '미디어'를 주제로 삼아 '느슨한 공동체'의 가능성을 모색한다.

17일 기조 강연은 SF 작가 김초엽이 맡는다. 상상력을 바탕으로, 장애인의 몸을 치유의 대상이 아닌 변화와 상호작용의 장으로 바라본다. 강연 이후에는 소설가 돌기민과 토론을 이어가면서 기술과 신체, 감각과 공동체를 둘러싼 상상력이 어떻게 문학과 예술을 넘어 사회적 실천으로 확장될 수 있는지를 이야기한다.

18일 강연은 미학자 이토 아사가 맡아 스스로 통제하려는 몸의 힘을 벗어난 예측불허의 움직임에 주목한다. 이어 안문가 정지현은 장애 신체와 테크놀로지의 관계를 중심으로, 감각을 보완하거나 다른 방식으로 확장하는 기술을 활용한 무용 작업과 윤리를 다룬다.

19일에는 장애와 질병, 기술, 접근성을 둘러싼 논의가 이어진다. 연구자 엘런 새뮤얼스는 만성 질환으로 인해 사회의 빠른 속도와 다른 흐름 속에서 살아가는 경험을 '느린 시간성'이라 부르며, 이를 미래를 바라보는 중요한 시각으로 제안한다. 그는 또한 몸을 단순한 대상이 아니라 스스로 의미를 만들어내는 하나의 매체로 강조한다. 이어서 린지 펠트는 장애인의 감각과 몸을 중심에 둔 예술·기술 실험과 전시 사례를 소개하며, 폐쇄 자막이나 햅틱 같은 접근 기술이 단순한 보조 기능을 넘어 예술을 확장하는 새로운 창작 매체로 작동할 수 있음을 설명한다.

이후 열리는 '워크숍'은 '정상성'을 전제로 삼아온 감각의 새로운 기준 발견에 초점을 맞춘다. 이토 아사(19일)는 스마트폰과 노트북 기반의 감각 전환 게임을 통해 몸의 어긋남에서 비롯되는 새로운 감각 가능성을 탐색한다. 마르코 도나룸마(21일)는 소리와 신체 기술을 활용해 정상적 청각의 개념을 해체하고 새로운 감각을 상상하는 가상의 보철 장치를 함께 구상한다. 정지현(24일)은 인공지능 동작 생성 모델을 활용하여 익숙한 감각 체계를 전복하고, 대체 감각을 바탕으로 새로운 신체와 움직임의 잠재력을 실험한다.

20일에는 영상 상영 및 토론의 시간이 마련된다. 여성의 몸이 겪는 의료적·사회적 배제를 다룬 에세이 필름 차재민의 '네임리스 신드롬'과 청각장애 정체성과 집단적 감각 경험을 탐구하는 마르코 도나룸마의 'Niranthea' 상영 후 두 작가의 설명이 이어진다. 비평가 양효실이 참여하는 토론에서는 질병과 신체, 기술, 청각장애 정체성을 둘러싼 논의를 벌인다.

26일 포럼의 마지막 날에는 올해 감각 너머를 정리하는 '라운드테이블'이 열린다. 권정원 문화예술 기획자, 맥스 타게 작가, 송예슬 작가, 신재 연출, 이진엽 연출 등이 참여해 2025년 감각 너머 워크숍의 경험을 공유하고 향후 확장 가능성을 논의한다. 포럼의 마지막 순서로는 발달장애인과 비장애인이 함께하는 즉흥 춤 모임 '등장연습모임 짜잔'이 참여형 퍼포먼스를 선보인다.

김태림 리움미술관 교육연구실 학예연구원은 "감각 너머는 늘 감각을 통해 만나는 방식을 실험해왔다"며 "이번 포럼에서는 미디어를

신체와 감각의 확장된 언어로 바라보며, 예술이 열어주는 새로운 가능성을 함께 나누고자 한다"고 말했다.

포럼이 끝난 뒤에는 강연, 워크숍, 상영, 토론의 기록을 정리해 2026년 단행본으로 발간해 온오프라인으로 공개한다. 모든 프로그램은 리움미술관 홈페이지를 통해 무료 사전 신청이 가능하다.





