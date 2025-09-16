본문 바로가기
구미소방서, 리튬이온배터리 화재 예방법

영남취재본부 김이환기자

입력2025.09.16 15:02

SNS를 통한 안전수칙 안내

경북 구미소방서(서장 조유현)는 최근 전동킥보드·전동오토바이 등 개인형 이동장치(PM)와 휴대용 기기에서 잇따라 발생하는 리튬이온배터리 화재 사고에 대응하기 위해 「리튬이온배터리 화재 예방법」을 집중적으로 홍보하고 있다고 15일 전했다.


리튬이온배터리는 스마트기기, 가전제품, 전기차, 에너지저장장치 등 다양한 분야에서 활용되며 성능과 효율성이 뛰어나지만, 열 폭주 특성으로 인해 과충전, 충격, 습기 등에 쉽게 발화될 수 있어 화재 위험성이 크다.

화재안전수칙 포스터/구미소방서 제공

화재안전수칙 포스터/구미소방서 제공

리튬이온배터리 화재 예방법으로는 ▲ 현관(출입구) 근처에서 충전하지 않기 ▲ 과충전 금지(잠잘 때 충전은 NO) ▲ 충전 주변 정리하기(가연성 물질은 멀지 치워두기) ▲정품 충전기만 사용하기(무허가, 중고충전기 사용은 폭발 위험↑) ▲ 배터리 손상 시 즉시 사용정지(부풀거나 변형된 배터리는 즉시 교체) 등이 있다.

더불어, 구미소방서는 아파트와 다중이용시설을 대상으로 리튬이온배터리 화재 예방 서한문 발송, 전광판·SNS를 통한 안전 수칙 안내, 노후 아파트 소방 안전 조사와 연계한 배터리 안전교육 등을 추진하고 있다.


조유현 구미소방서장은 "리튬이온배터리의 잘못된 사용은 순식간에 대형화재로 이어질 수 있다"며 "시민들께서는 정품 충전기를 사용하고 충전 완료 후 전원 연결을 반드시 해제하는 등 기본적인 안전 수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
