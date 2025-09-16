코스피 5거래일 연속 사상 최고치…코스닥은 약세 전환

코스피가 16일 상승 출발하며 5거래일 연속 사상 최고치를 경신했다.

이날 오전 9시 20분 현재 코스피는 전장보다 21.56포인트(0.63%) 오른 3428.56에 거래되고 있다. 이는 전날 세운 사상 최고치(3407.31)를 재차 경신한 것으로, 11거래일 연속 상승이자 5거래일 연속 최고점 행진이다. 앞서 13.82포인트(0.41%) 상승한 3421.13에서 출발했다. 외국인이 홀로 1765억원을 순매수할 동안 개인과 기관이 각각 1555억원, 188억원을 순매도했다.

시가총액 상위권은 대부분 강세다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 61,200 전일대비 2,400 등락률 +4.08% 거래량 3,477,712 전일가 58,800 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 대주주 기준 현행 유지…투자심리 위축 우려 선제 차단코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (4.25%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 343,000 전일대비 12,000 등락률 +3.63% 거래량 1,466,923 전일가 331,000 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 대주주 기준 현행 유지…투자심리 위축 우려 선제 차단코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍김의겸 청장 "새만금, RE100 최적지…산단 지정 시급" 전 종목 시세 보기 close (2.11%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,010,000 전일대비 24,000 등락률 +2.43% 거래량 44,402 전일가 986,000 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보) 전 종목 시세 보기 close (1.62%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,500 전일대비 1,000 등락률 +1.31% 거래량 5,539,761 전일가 76,500 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 대주주 기준 현행 유지…투자심리 위축 우려 선제 차단[클릭 e종목]"삼성전자, 엔비디아 GDDR7 채택 확대 수혜"코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍 전 종목 시세 보기 close (0.98%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 357,000 전일대비 1,500 등락률 +0.42% 거래량 38,646 전일가 355,500 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승현대차 "배터리 합작 공장 건설 2~3달 지연"…美 투자 공장 줄줄이 차질LG엔솔, 美 구금 직원·협력사에 4주 특별공가…후속케어 지원금 논의 전 종목 시세 보기 close (0.70%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 505,000 전일대비 6,500 등락률 +1.30% 거래량 36,400 전일가 498,500 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승HD현대重 노조 전면 파업 돌입했지만…참여율 '한자릿수'에 동력 약화 전 종목 시세 보기 close (0.50%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 113,329 전일가 215,000 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 "창의 인재·스타트업 모였다"…현대차그룹 제로원 데이 개최현대차 노사, 올해 임단협 타결…노조 투표서 52.9% 가결"이 역량 확보 못하면 결국 도태"…판도 완전히 바뀔때 느릿느릿 '현대차의 위기' 전 종목 시세 보기 close (0.23%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 118,300 전일대비 1,300 등락률 -1.09% 거래량 246,313 전일가 119,600 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)이찬진 금감원장 "탄소감축 입증분야 금융지원" 전 종목 시세 보기 close (0.17%)이 오름세다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,035,000 전일대비 5,000 등락률 -0.48% 거래량 10,502 전일가 1,040,000 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 2025 임직원 가족 초청행사 개최코스피, 사상 최고치 경신…'3400' 정조준코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.67%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 100,700 전일대비 1,000 등락률 -0.98% 거래량 399,539 전일가 101,700 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 기아, PV5 택시 전용 '올인원 디스플레이 2' 출시"이 역량 확보 못하면 결국 도태"…판도 완전히 바뀔때 느릿느릿 '현대차의 위기'코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍 전 종목 시세 보기 close (-0.69%)는 약세다.

같은 시각 코스닥 지수는 0.15포인트(0.02%) 내린 852.54에 거래됐다. 앞서 지수는 1.71포인트(0.20%) 오른 854.40으로 시작했으나 이내 약세로 전환했다. 개인이 홀로 1002억원을 사들일 동안 외국인과 기관이 각각 934억원, 44억원을 내다 팔았다.

시총 상위 종목 대부분이 약세다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 101,100 전일대비 3,100 등락률 -2.98% 거래량 296,080 전일가 104,200 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑ 전 종목 시세 보기 close (-2.78%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 289,500 전일대비 9,500 등락률 -3.18% 거래량 119,683 전일가 299,000 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감 전 종목 시세 보기 close (-2.68%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 300,500 전일대비 4,000 등락률 -1.31% 거래량 60,172 전일가 304,500 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감 전 종목 시세 보기 close (-2.13%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 150,500 전일대비 3,100 등락률 -2.02% 거래량 152,637 전일가 153,600 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보) 전 종목 시세 보기 close (-2.08%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 492,000 전일대비 500 등락률 +0.10% 거래량 79,744 전일가 491,500 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 투자금 4배 확대, 금리는 4%대! 신용·미수 대환 즉시 가능코스피, 사흘 연속 신고점…3395.54 마감코스피, 사상 최고치 경신…'3400' 정조준 전 종목 시세 보기 close (-1.12%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 627,000 전일대비 1,000 등락률 +0.16% 거래량 22,454 전일가 626,000 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래? 전 종목 시세 보기 close (-0.48%)가 하락세인 반면 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 49,900 전일대비 400 등락률 +0.81% 거래량 142,835 전일가 49,500 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피, 사흘 연속 신고점…3395.54 마감코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑ 전 종목 시세 보기 close (1.21%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 121,500 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 86,663 전일가 121,000 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍연 4%대 금리로 최대 4배 투자! 신용·미수 대환 OK, NXT 이용자도 가능'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (0.74%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,750 전일대비 100 등락률 +0.26% 거래량 126,862 전일가 38,650 2025.09.16 09:50 기준 관련기사 코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑ 전 종목 시세 보기 close (0.65%)은 상승세다.

업종별로는 디스플레이패널(+7.36%), 우주항공 국방(+2.27%), 기계(+1.65%), 출판(+1.58%), 반도체 장비(+1.49%)가 강세다. 반면 생물공학(-1.35%), 항공사(-0.98%), 건축자재(-0.63%) 부문은 약세다.

강대승 SK증권 연구원은 "인공지능(AI)을 중심으로 한 미국 주식시장 상승에 영향을 받아 한국 주식시장 강세도 이어질 것으로 예상한다"며 "반도체 기업들의 강세가 당분간 이어지며 한국 주식시장 상승을 이끌 것"으로 판단했다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 미국 기준금리 인하 기대 등의 영향으로 전날보다 2.9원 내린 1386.1원에 시작했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



