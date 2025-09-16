본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

"삼권분립 정신 위배"…여권의 '선출권력 우위론'에 들끓는 사법부

염다연기자

입력2025.09.16 10:09

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

판사들 사이서 비판 목소리
"현 제도 독립성 보장 위한 것"
공정한 재판에 대한 우려도

더불어민주당에 이어 대통령실까지 '선출권력 우위론'에 가세하면서 사법부 안팎이 들끓고 있다. 선출되지 않은 사법부가 선출된 입법·행정부보다 '아래에 있다'는 취지로 해석되면서 "삼권분립의 헌법 정신을 정면으로 거스른다"는 비판이 쏟아진다.

서울 서초구 법원 전경. 2025.07.09 사진공동취재단

서울 서초구 법원 전경. 2025.07.09 사진공동취재단

AD
원본보기 아이콘

16일 재경지법의 한 부장판사는 "헌법적으로 맞지 않는 발상이 정부·여당에서 나오고 있다"며 "선거를 통했다고 입법이 더 위에 있다고 한다면 재판이 작동할 수 없다"고 직격했다. 수도권의 한 판사도 "다수가 마음대로 사법권까지 잡을 수 있다면 사법부가 존재할 이유가 없다"며 "사법부 독립은 정권을 잡은 사람과 국민이 함께 지켜야 하는데 정반대로 가고 있다"고 말했다. 익명을 요구한 한 현직 판사 역시 "사법부에 대한 압박이 계속되다 보니 내부에서도 우려의 목소리가 나온다"고 했다.


부장판사 출신 변호사는 "17세기 미국에서 이미 폐기된 이론을 21세기에 끌어오려는 것은 독재국가로 가겠다는 것"이라며 "선출 권력 우위론이라는 허상을 버리고 헌법이 정한 삼권분립 원칙을 존중해야 한다"고 했다. 또 다른 판사 출신 변호사도 "법관을 선거로 뽑으면 정파적 이익에 휘둘려 오히려 부패가 심해진다"며 "현 제도는 독립성을 보장하기 위한 것이지 국회 아래 두려는 것이 아니다"고 강조했다.

차진아 고려대 법학전문대학원 교수는 "사법부를 선출 하지 않는 이유는 공정성과 전문성 때문인데 사법부가 국회 축소판이 되면 공정한 재판이 불가능하다"며 "궁극적으로 권력의 주인은 국민이고, 그 의사가 반영된 헌법을 무시하는 것이야말로 큰 문제"라고 지적했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

검은 셔츠에 청바지 입고 등장…삼성가 장남 '해군 장교 후보생 입대'

20년간 뜸하던 '첨밀밀' '화양연화' 여배우…SNS 열더니 "닭 키워요"

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

새로운 이슈 보기