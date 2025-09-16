'해외 비중 75%' 에이피알…글로벌 뷰티 마케터 집중 채용

10월 12일까지 13개 국가별 마케터 채용

올해 상반기 해외 매출 비중 75%

에이피알은 자사 채용 홈페이지를 통해 '글로벌 뷰티 마케터' 신입 채용을 시작했다고 16일 밝혔다.

에이피알에 따르면 이번 채용은 K-뷰티의 인기를 타고 해외 시장에서 빠르게 매출과 인지도를 높이고 있는 '메디큐브' 등의 뷰티 사세 확장에 따른 것이다. 에이피알은 올해 상반기 기준 해외 매출 비중이 전체 75%(4438억 원)를 차지하고 있다. 이에 따라 글로벌 시장에 적합한 우수 인재를 확보해 국가별 사업 확장과 브랜드 경쟁력 강화를 위해 이번 채용을 기획했다.

에이피알은 자사 채용 홈페이지를 통해 '글로벌 뷰티 마케터' 신입 채용을 시작했다고 16일 밝혔다. 에이피알 제공

모집 직무는 뷰티 사업 부문의 ▲온라인 MD ▲인플루언서 마케팅(PR) ▲콘텐츠 마케팅이다. 아시아, 북미, 중동, 유럽 등 글로벌 전역에 걸쳐 총 13개국의 국가별 마케터를 선발한다. 트렌드 분석부터 판매 전략 수립, 맞춤형 마케팅 등 현지 시장 안착을 위한 전방위적 활동을 수행할 인재를 선발할 계획이다.

채용 절차는 서류 전형, 면접, 과제 전형 순으로 진행된다. 모든 지원자는 비즈니스 커뮤니케이션 수준 이상의 지원 국가 언어 구사 능력을 필수로 갖춰야 한다. 최종 합격자는 11월부터 3개월간 인턴 과정을 거쳐 정규직 전환 기회가 부여된다. 서류 접수 기간은 다음 달 12일까지다. 에이피알 채용 홈페이지를 통해 지원할 수 있다.

채용 플랫폼 업체 '캐치'와 협업한 채용 설명회도 진행한다. 설명회는 온라인 1회, 오프라인 2회로 구성된다. 온라인 설명회는 에이피알 채용 담당자가 직접 기업 인재상과 채용 절차를 소개한다. 참여자에 한해 실시간 질의응답 기회가 주어진다. 오프라인 설명회에서는 에이피알 현직 마케팅 실무진과의 직무 멘토링 기회도 제공한다. 설명회는 캐치 홈페이지를 통해 사전 신청 후 참여 가능하다.

에이피알 관계자는 "에이피알은 창립 때부터 해외 시장을 공략해 왔고 갈수록 글로벌 성장세가 중요해지는 만큼 해외를 무대로 활약할 우수 인재를 모시고자 이번 채용을 진행하게 됐다"며 "글로벌 1위 뷰티 기업을 목표로 회사와 함께 성장할 열정과 창의성을 갖춘 인재들의 지원을 기대한다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



