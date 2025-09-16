[클릭 e종목]"엘앤씨바이오, 차세대 스킨부스터로 주가 선반영"

유안타증권은 16일 엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 64,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,300 2025.09.16 개장전(20분지연) 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 대체거래소 이용자도 OK!같은 기회를 더 크게 살리는 비결...연 4%대 금리로 4배 투자금 활용해볼까엘앤씨바이오, '품절 대란템' 앞세워 2029년 매출 1조 전망…최고가 다시 쓸까 전 종목 시세 보기 close 의 주가 급등 배경으로 '엘라비에 리투오' 중심의 차세대 스킨부스터 성장 모멘텀에 투자자 관심이 집중된 영향이라고 분석했다.

이승은 유안타증권 연구원은 "엘앤씨바이오는 9월1일 대비 120% 급등했다"면서 "리투오 시술 병·의원 수가 2024년 7월 500개에서 현재 1000개로 두 배 증가하며 연말 2000개 목표 달성이 가시권에 들어섰다. 이러한 빠른 침투율은 매출 성장에 대한 기대를 선반영했다"고 설명했다.

엘라비에 리투오는 인체 진피 유래 세포외기질(ECM)을 활용해 콜라겐·엘라스틴·히알루론산을 직접 보충하며, 시술 직후 개선 효과와 긴 유지 기간을 제공한다는 게 회사 측 설명이다.

이 연구원은 "싱가포르에서 이미 매출이 발생했으며, 동남아·중동 진출 전략도 병행 중이다. 더불어 최근 기관 매수세가 집중되며 거래대금이 연중 최고 수준을 기록, 주가 모멘텀이 강화됐다"면서 "단기 급등에도 불구하고 추가 실적 모멘텀에 대한 기대가 강해 밸류에이션 부담보다 성장성 프리미엄이 부각되는 국면"이라고 분석했다.

이 연구원은 엘라비에 리투오 생산능력이 두배로 확장되며, 지속적인 성장을 이어갈 것으로 내다봤다. 그는 "2025년 상반기 기준 생산능력은 전년 대비 두 배 확대했고, 가동률은 60% 수준을 기록했다"면서 "생산능력(CAPA)은 약 100억원 규모로 추정되며, 200억원 수준까지 무리 없이 확장이 가능하다"고 말했다.

그러면서 "원재료의 95% 이상을 미국 조직은행에서 공급받으며 AATB(미국 조직은행 연합회) 인증을 보유, 글로벌 기준의 안정성과 안전성을 확보했다"면서 "현재 2년치 이상의 원재료를 사전 확보해 공급망 리스크를 최소화했다. 채널 확산 속도에 따른 매출 증가를 안정적으로 뒷받침할 전망"이라고 했다.





