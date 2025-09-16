본문 바로가기
합천군, 농축산부 공모 축산악취개선사업 4년 연속 선정

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.16 08:59

전국 상위 5개 시·군에 선정되어
축산환경 선도군·입지 강화

경남 합천군은 농림축산식품부에서 추진하는 2026년도 축산악취개선사업 공모에 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.


이번 선정으로 합천군은 2023년부터 2026년까지 4년 연속 선정되는 성과를 거뒀으며, 전국 57개 시·군 가운데 상위 5개 시·군에 이름을 올리며 축산환경 개선 분야에서 선도적인 지자체로 자리매김했다.

합천군청 전경.

합천군청 전경.

특히 이번 선정으로 20억2000만원의 국비를 확보해 축산악취 개선을 위한 다양한 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.

축산악취개선사업은 가축분뇨의 적정 처리를 위한 처리방식 개선, 축산분야 악취 저감, 경종과 축산을 연계한 자원 순환 활성화 등을 주요 내용으로 한다. 합천군은 그동안 악취 저감 시설·장비 지원, 악취방지제 보급, 심층 컨설팅, 깨끗한 축산농장 인증 확대 등 다각적인 노력을 이어왔다. 이러한 꾸준한 추진이 4년 연속 선정이라는 성과로 이어졌다는 평가다.


군은 이번 사업을 계기로 지금까지 추진해온 노력을 토대로 한층 더 박차를 가해, 주민 생활환경 개선과 친환경 축산 정책을 실현해 나간다는 방침이다.


김윤철 군수는 "4년 연속 공모사업 선정으로 축산농가와 지역 주민 모두에게 도움이 될 것으로 기대한다"면서 "앞으로도 친환경 축산 정책을 지속해서 추진하여 주민과 농가가 상생하는 지속가능한 축산환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
